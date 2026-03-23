Sulyok Tamás: A lengyel–magyar barátság szilárd alapokon áll

A lengyel–magyar barátság szilárd alapokon áll, a két nemzet kultúrájának szerves része – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn a délkelet-lengyelországi Przemyslben, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel közös sajtóértekezleten.
A lengyel–magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó során tartott sajtóértekezleten
Sulyok Tamás aláhúzta: egyetért Karol Nawrockiwal, hogy a két nemzet barátsága kultúrájuk integráns része, nem a politikának kitett, hanem egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely a történelem során szervesen alakult ki.
Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta a keresztény értékek kötik össze, az évszázados barátság szilárd alapokon áll
– hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök.
