Sulyok Tamás: A lengyel–magyar barátság szilárd alapokon áll

Sulyok Tamás Karol Nawrocki elnökkel közösen erősítette meg a két ország közötti történelmi kapcsolat jelentőségét (Fotó: MTI)

Sulyok Tamás és Karol Nawrocki közös megemlékezést tartottak

A magyar–lengyel barátság napja alkalmából Sulyok Tamás köztársasági elnök Karol Nawrocki lengyel államfővel közösen tartott megemlékezést és folytatott tárgyalásokat a lengyelországi Przemyslben. Sulyok Tamás hangsúlyozta: A lengyel–magyar barátság olyan érték és páratlan jelenség, amelyet kötelességünk megbecsülni és kiteljesíteni.

A két nép barátsága a politikai kapcsolatok aktuális alakulása fölött áll, történelmi sorsközösségünkből ered

– jelentette ki a köztársasági elnök a magyar–lengyel barátság napja alkalmából, a lengyel államfővel közösen tartott megemlékezés után, a lengyelországi Przemyslben.

Sulyok Tamás emlékeztetett: Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta összekötik a keresztény értékek. A két nemzet közötti barátság történelmi identitásunk és kultúránk elidegeníthetetlen része – tette hozzá.