Sulyok TamásLengyelországKarol Nawrockilengyel-magyar barátságlengyel-magyar barátság napja

Sulyok Tamás: A lengyel–magyar barátság szilárd alapokon áll

A köztársasági elnök a lengyel–magyar barátság napja alkalmából Lengyelországba utazott, ahol Karol Nawrocki elnökkel közösen erősítette meg a két ország közötti történelmi kapcsolat jelentőségét. Sulyok Tamás hangsúlyozta: a két nemzet szövetsége mélyen gyökerezik, és nem a napi politikai érdekek mentén alakult ki.

Forrás: MTI2026. 03. 23. 13:28
Sulyok Tamás: A lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll Forrás: MTI
A lengyel–magyar barátság szilárd alapokon áll, a két nemzet kultúrájának szerves része – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn a délkelet-lengyelországi Przemyslben, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel közös sajtóértekezleten.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Karol Nawrocki lengyel államfővel közösen tartott megemlékezést
Sulyok Tamás köztársasági elnök Karol Nawrocki lengyel államfővel közösen tartott megemlékezést (Fotó: MTI)

A lengyel–magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó során tartott sajtóértekezleten 

Sulyok Tamás aláhúzta: egyetért Karol Nawrockiwal, hogy a két nemzet barátsága kultúrájuk integráns része, nem a politikának kitett, hanem egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely a történelem során szervesen alakult ki.

Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta a keresztény értékek kötik össze, az évszázados barátság szilárd alapokon áll

– hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök.

Sulyok Tamás Karol Nawrocki elnökkel közösen erősítette meg a két ország közötti történelmi kapcsolat jelentőségét
Sulyok Tamás Karol Nawrocki elnökkel közösen erősítette meg a két ország közötti történelmi kapcsolat jelentőségét (Fotó: MTI)

Sulyok Tamás és Karol Nawrocki közös megemlékezést tartottak

A magyar–lengyel barátság napja alkalmából Sulyok Tamás köztársasági elnök Karol Nawrocki lengyel államfővel közösen tartott megemlékezést és folytatott tárgyalásokat a lengyelországi Przemyslben. Sulyok Tamás hangsúlyozta: A lengyel–magyar barátság olyan érték és páratlan jelenség, amelyet kötelességünk megbecsülni és kiteljesíteni.

A két nép barátsága a politikai kapcsolatok aktuális alakulása fölött áll, történelmi sorsközösségünkből ered

– jelentette ki a köztársasági elnök a magyar–lengyel barátság napja alkalmából, a lengyel államfővel közösen tartott megemlékezés után, a lengyelországi Przemyslben.

Sulyok Tamás emlékeztetett: Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta összekötik a keresztény értékek. A két nemzet közötti barátság történelmi identitásunk és kultúránk elidegeníthetetlen része – tette hozzá.

Március 23-át 2007-ben nyilvánította a két nép baráti kapcsolatainak ünnepnapjává a magyar Országgyűlés és a lengyel nemzetgyűlés. A megemlékezéseket minden évben felváltva tartják a két ország egy-egy városában. Idén, huszadik alkalommal a lengyelországi Przemyslben került sor az ünnepi eseményekre.

Sulyok Tamás délelőtt megkoszorúzta az első világháborúban elesett magyar katonáknak emléket állító emléktáblát a przemysli, I. világháborús osztrák–magyar katonai temetőben. Ezután Karol Nawrocki lengyel elnök katonai tiszteletadással fogadta a magyar államfőt, amelyet követően plenáris tárgyaláson egyeztettek.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (b), amikor katonai tiszteletadással fogadja Karol Nawrocki lengyel elnök a lengyel–magyar barátság napja alkalmából Przemyslben 2026. március 23-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu