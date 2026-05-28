Olyan furmányosak voltak a szekszárdi rendőrök, hogy egy helyett két embert sikerült elkapniuk

Szinte pillanatok alatt.

Forrás: Police2026. 05. 28. 12:45
Kiderült, hogy a 24 éves bonyhádi nőt a Szekszárdi Törvényszék kereste, mert korábban lopás miatt elzárásra ítélték, és nem vonult be a börtönbe.

A nőt előállították. Még tartott az adminisztráció a börtönbe szállítása előtt, amikor a szekszárdi rendőrségen megjelent a körözött fiatal családja, hogy csomagot adjanak át neki. Ekkor derült ki, hogy a nő szerelmét is körözik. 

A szintén 24 éves férfit a bonyhádi rendőrök keresték, mert a szabálysértési bírságot nem fizette meg. Ekkor az ő kezén is kattant a bilincs. A nőt még szerda délután börtönbe vitték, míg a fiatalember a rendőrségi fogdában töltötte az éjszakát. Ma kerül börtönbe, hogy letöltse a büntetését.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
