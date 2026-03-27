ZelenszkijEgyesült Államokbiztonsági garancia

Zelenszkij világos üzenetet kapott: ez az amerikai biztonsági garanciák záloga

Az ukrán elnök közölte, hogy az Egyesült Államok magaszintű biztonsági garanciákat biztosítana országa számára, de ahhoz fel kell adnia Donbasz még Ukrajna ellenőrzése alatt álló területeit. Zelenszkij szerint Donald Trump ezzel a könnyebbik utat választja és Kijevre gyakorol nyomást a béke előre mozdítása érdekében. Azt is hozzátette, hogy szerinte Oroszország arra számít, hogy az Egyesült Államok elveszti érdeklődését a tárgyalások iránt és kivonul a békefolyamatból.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 3:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij nyilatkozata szerint az Egyesült Államok biztonsági garanciákat kínálna Ukrajna számára, ha Kijev kivonná erőit a Donbasz még ellenőrzése alatt álló területeiről – írja az Origo.

Zelenszkij világos üzenetet kapott
Zelenszkij világos üzenetet kapott Fotó: AFP

Az elnök közlése szerint Washington kész magas szinten biztosítani ezeket a garanciákat, amint Ukrajna hajlandó elhagyni a térséget.

Zelenszkij ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés komoly biztonsági kockázatot jelentene, mivel Kijev kénytelen lenne feladni megerősített védelmi pozícióit, ami nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát is veszélybe sodorhatja.
Hozzátette, hogy az amerikai elnök, Donald Trump fokozza a nyomást Ukrajnán, miközben Washington gyors lezárást szeretne a háborúban, és közben egyre inkább az Iránnal kapcsolatos konfliktusára koncentrál. 

Zelenszkij szerint a közel-keleti helyzet egyértelműen befolyásolja Trump döntéseit, és úgy látja, hogy az amerikai vezetés továbbra is az ukrán félre gyakorolt nyomás növelését választja.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a szállítások nem álltak le, és háláját fejezte ki Trumpnak és csapatának, ugyanakkor jelezte, hogy a Patriot rendszerekből érkező szállítmányok mennyisége nem éri el a szükséges szintet.

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketörekvések Ukrajna és Oroszország között gyakorlatilag elakadtak, miközben Washington figyelme a Közel-Kelet felé tolódott.

A hétvégén az ukrán delegáció két napot töltött az Egyesült Államokban, ahol a Trump-adminisztráció képviselőivel egyeztettek. Zelenszkij korábban arról számolt be, hogy a csapat tájékoztatta őt a főbb prioritásokról, lehetőségekről és kihívásokról, részletek ismertetése nélkül. A Donbasz helyzete továbbra is a legélesebb vitapont Kijev és Moszkva között.

Oroszország kitart amellett, hogy az ukrán erők kivonása előfeltétele bármilyen megállapodásnak, amit Ukrajna ismételten elutasított.

Kijev álláspontja szerint a jelenlegi frontvonalak befagyasztása jelentheti a leginkább megvalósítható alapot egy tűzszünethez. Zelenszkij azt is elmondta, hogy egy amerikai–ukrán biztonsági garanciákról szóló dokumentum januárra teljesen elkészült, azonban a miami egyeztetések után további módosításokra volt szükség. 

Az ukrán elnök szerint Oroszország abban bízik, hogy Washington elveszíti érdeklődését a tárgyalások iránt, és kivonul a békefolyamatból.

Miután Oroszország a héten nagyszabású támadásokat hajtott végre ukrán városok ellen, Zelenszkij köszönetet mondott a Trump-kormányzatnak a Patriot légvédelmi rendszerek szállításának folytatásáért.

Magyar Péter 2024 óta tartja a kapcsolatot ukrán vezetőkkel

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt. Kérdés, hogy miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel látogatásának valódi okát nem hozta nyilvánosságra, csak az azt követő események alapján lehet következtetni a kijevi út céljára és eredményeire. Annyi ismert, hogy találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, az azonban nem derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még.

Bár igyekeztek elkerülni még a látszatát is annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.

Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekPanyi Szabolcs

Pilhál Tamás avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu