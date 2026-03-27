Zelenszkij világos üzenetet kapott: ez az amerikai biztonsági garanciák záloga

Az elnök közlése szerint Washington kész magas szinten biztosítani ezeket a garanciákat, amint Ukrajna hajlandó elhagyni a térséget.

Zelenszkij ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés komoly biztonsági kockázatot jelentene, mivel Kijev kénytelen lenne feladni megerősített védelmi pozícióit, ami nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát is veszélybe sodorhatja.

Hozzátette, hogy az amerikai elnök, Donald Trump fokozza a nyomást Ukrajnán, miközben Washington gyors lezárást szeretne a háborúban, és közben egyre inkább az Iránnal kapcsolatos konfliktusára koncentrál.

Zelenszkij szerint a közel-keleti helyzet egyértelműen befolyásolja Trump döntéseit, és úgy látja, hogy az amerikai vezetés továbbra is az ukrán félre gyakorolt nyomás növelését választja.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a szállítások nem álltak le, és háláját fejezte ki Trumpnak és csapatának, ugyanakkor jelezte, hogy a Patriot rendszerekből érkező szállítmányok mennyisége nem éri el a szükséges szintet.