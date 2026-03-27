Volodimir Zelenszkij nyilatkozata szerint az Egyesült Államok biztonsági garanciákat kínálna Ukrajna számára, ha Kijev kivonná erőit a Donbasz még ellenőrzése alatt álló területeiről – írja az Origo.
Zelenszkij világos üzenetet kapott: ez az amerikai biztonsági garanciák záloga
Az ukrán elnök közölte, hogy az Egyesült Államok magaszintű biztonsági garanciákat biztosítana országa számára, de ahhoz fel kell adnia Donbasz még Ukrajna ellenőrzése alatt álló területeit. Zelenszkij szerint Donald Trump ezzel a könnyebbik utat választja és Kijevre gyakorol nyomást a béke előre mozdítása érdekében. Azt is hozzátette, hogy szerinte Oroszország arra számít, hogy az Egyesült Államok elveszti érdeklődését a tárgyalások iránt és kivonul a békefolyamatból.
Az elnök közlése szerint Washington kész magas szinten biztosítani ezeket a garanciákat, amint Ukrajna hajlandó elhagyni a térséget.
Zelenszkij ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés komoly biztonsági kockázatot jelentene, mivel Kijev kénytelen lenne feladni megerősített védelmi pozícióit, ami nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát is veszélybe sodorhatja.
Hozzátette, hogy az amerikai elnök, Donald Trump fokozza a nyomást Ukrajnán, miközben Washington gyors lezárást szeretne a háborúban, és közben egyre inkább az Iránnal kapcsolatos konfliktusára koncentrál.
Zelenszkij szerint a közel-keleti helyzet egyértelműen befolyásolja Trump döntéseit, és úgy látja, hogy az amerikai vezetés továbbra is az ukrán félre gyakorolt nyomás növelését választja.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a szállítások nem álltak le, és háláját fejezte ki Trumpnak és csapatának, ugyanakkor jelezte, hogy a Patriot rendszerekből érkező szállítmányok mennyisége nem éri el a szükséges szintet.
További Külföld híreink
Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketörekvések Ukrajna és Oroszország között gyakorlatilag elakadtak, miközben Washington figyelme a Közel-Kelet felé tolódott.
A hétvégén az ukrán delegáció két napot töltött az Egyesült Államokban, ahol a Trump-adminisztráció képviselőivel egyeztettek. Zelenszkij korábban arról számolt be, hogy a csapat tájékoztatta őt a főbb prioritásokról, lehetőségekről és kihívásokról, részletek ismertetése nélkül. A Donbasz helyzete továbbra is a legélesebb vitapont Kijev és Moszkva között.
Oroszország kitart amellett, hogy az ukrán erők kivonása előfeltétele bármilyen megállapodásnak, amit Ukrajna ismételten elutasított.
Kijev álláspontja szerint a jelenlegi frontvonalak befagyasztása jelentheti a leginkább megvalósítható alapot egy tűzszünethez. Zelenszkij azt is elmondta, hogy egy amerikai–ukrán biztonsági garanciákról szóló dokumentum januárra teljesen elkészült, azonban a miami egyeztetések után további módosításokra volt szükség.
Az ukrán elnök szerint Oroszország abban bízik, hogy Washington elveszíti érdeklődését a tárgyalások iránt, és kivonul a békefolyamatból.
Miután Oroszország a héten nagyszabású támadásokat hajtott végre ukrán városok ellen, Zelenszkij köszönetet mondott a Trump-kormányzatnak a Patriot légvédelmi rendszerek szállításának folytatásáért.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!