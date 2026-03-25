A Patrióták Európáért frakcióhoz csatlakozott Ewa Zajaczkowska-Hernik

A váltásra reagált Slawomir Mentzen, a Konföderáció egyik vezetője is. Az X-en megköszönte Zajaczkowska-Herniknek a több mint két évnyi együttműködést és a közös kampányokat, egyúttal sok sikert kívánt neki új frakciójában. Hozzátette: továbbra is együtt dolgoznak majd a Konföderációban Lengyelország érdekében.

Ewa Zajaczkowska-Hernik nemrég határozottan kiállt a magyar miniszterelnök mellett. Azt mondta, Orbán Viktor a polgárai érdekeit védi, Ukrajna pedig korrupt és nincs helye sem az EU-ban, sem a NATO-ban.

Felidézte, hogy Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán tábornok nyilvánosan fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt és családját, miután Magyarország blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának. A politikus szerint felháborító, hogy Brüsszel hallgat.

Ewa Zajaczkowska-Hernik lengyel EP-képviselő