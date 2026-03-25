A Patrióták Európáért frakcióhoz csatlakozott Ewa Zajaczkowska-Hernik

Ewa Zajączkowska-Hernik, a lengyel Konföderáció európai parlamenti képviselője bejelentette, hogy kilépett a Szuverén Nemzetek Európája frakcióból, és a jövőben a Patrióták Európáért csoport tagjaként dolgozik tovább az Európai Parlamentben. A politikus közlése szerint továbbra is a Konföderáció tagja marad.

2026. 03. 25. 23:27
Ewa Zajączkowska-Hernik európai parlamenti képviselő Fotó: AFP
A képviselő az X-en azt írta, hogy „eljött a változás ideje”, és közölte: csatlakozott a Patrióták Európáért frakcióhoz, miközben elhagyta a Szuverén Nemzetek Európája sorait. Bejegyzésében megköszönte az eddigi együttműködést az ESN-képviselőknek és a frakció munkatársainak is, hozzátéve, hogy az elmúlt hónapok értékes tapasztalatokat jelentettek számára az európai parlamenti munkában – derül ki a lengyel Rzeczpospolita napilap cikkéből.

Zajaczkowska-Hernik hangsúlyozta, hogy továbbra is a Konföderáció politikusa, és a párt jelöltjeként kíván indulni a 2027-es lengyel parlamenti választáson is. Közlése szerint a lengyel ügyekért ezentúl a Patrióták Európáért frakcióban kíván dolgozni, amelyet az Európai Parlament harmadik legnagyobb erejének nevezett.

A csoportváltás jelentőségét növeli, hogy a Patrióták Európáért frakcióban már most is több jelentős nemzeti szuverenista erő foglal helyet. A frakcióban jelen vannak a francia Nemzeti Tömörülés, a magyar Fidesz, a holland Szabadságpárt, az osztrák Szabadságpárt, az olasz Liga, a spanyol Vox és a cseh ANO politikusai is.

A lengyel politikusnő a döntését azzal indokolta, hogy ezek a pártok a tagállami szuverenitás védelmét helyezik előtérbe, ellenzik a migrációs paktumot és a tömeges migrációt, bírálják a Zöld Megállapodást, valamint az uniós klímapolitikát. Szerinte ezek a kérdések kiemelten fontosak a saját politikai közössége számára is

 – írja a lap.

A váltásra reagált Slawomir Mentzen, a Konföderáció egyik vezetője is. Az X-en megköszönte Zajaczkowska-Herniknek a több mint két évnyi együttműködést és a közös kampányokat, egyúttal sok sikert kívánt neki új frakciójában. Hozzátette: továbbra is együtt dolgoznak majd a Konföderációban Lengyelország érdekében.

Ewa Zajaczkowska-Hernik nemrég határozottan kiállt a magyar miniszterelnök mellett. Azt mondta, Orbán Viktor a polgárai érdekeit védi, Ukrajna pedig korrupt és nincs helye sem az EU-ban, sem a NATO-ban.

 Felidézte, hogy Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán tábornok nyilvánosan fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt és családját, miután Magyarország blokkolta a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának. A politikus szerint felháborító, hogy Brüsszel hallgat.

