Magyarország a figyelem középpontjában: sikeres CPAC és erős kiállás a héten

Energiafront: vita Brüsszellel és Kijevvel
Az Európai Unió továbbra is ragaszkodik az orosz energiahordozók kivezetéséhez, miközben a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet újabb feszültségeket hozott. A magyar álláspont szerint a tranzit leállítása nem technikai, hanem politikai döntés. „Világossá vált, hogy semmifajta műszaki oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás” – fogalmazott Szijjártó Péter.
A külügyminiszter szerint az ukrán fél szándékosan késlelteti a szállítás újraindítását, és ezzel politikai nyomást kíván gyakorolni Magyarországra.
Ezerforintos benzinárat akarnak létrehozni… ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba
– tette hozzá.
