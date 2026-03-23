Orbán ViktorBrüsszelCPAC

Magyarország a figyelem középpontjában: sikeres CPAC és erős kiállás a héten

Magyarország a nemzetközi politikai tér középpontjába került az elmúlt héten: miközben Brüsszel és Kijev egyre nagyobb nyomást gyakorolt, a kormány kitartott a nemzeti érdekek mellett, Budapestre pedig a világ figyelt a sikeres CPAC Hungary rendezvény miatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 0:01
Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC-en Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Energiafront: vita Brüsszellel és Kijevvel

Az Európai Unió továbbra is ragaszkodik az orosz energiahordozók kivezetéséhez, miközben a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet újabb feszültségeket hozott. A magyar álláspont szerint a tranzit leállítása nem technikai, hanem politikai döntés. „Világossá vált, hogy semmifajta műszaki oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A külügyminiszter szerint az ukrán fél szándékosan késlelteti a szállítás újraindítását, és ezzel politikai nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. 

Ezerforintos benzinárat akarnak létrehozni… ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba

 – tette hozzá.

Vétó és kiállás: Magyarország nem engedett

Az uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomagot, amíg az energiabiztonsági kérdések nem rendeződnek.

A magyar miniszterelnök a nyomás ellenére kitartott álláspontja mellett, és Szlovákia is csatlakozott a magyar vétóhoz.

Ukrajna és a választások kérdése

Újabb diplomáciai feszültséget okozott, hogy az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij vetette fel: Ukrajna megfigyelőket küldene a magyar választásokra.

„Aggódunk a magyar parlamenti választások átláthatósága miatt, és készek vagyunk megfigyelőket küldeni” – fogalmazott a szóvivő.

A magyar kormány szerint azonban a lépés mögött politikai szándék áll, és valójában a választások kimenetele miatt aggódnak.

Nemzetközi feszültségek: Közel-Kelet és Washington

A közel-keleti konfliktus eszkalációja jelentősen megemelte az energiaárakat, különösen a Hormuzi-szoros lezárása miatt. 

Az Egyesült Államokban drónfenyegetés miatt fokozott biztonsági készültséget rendeltek el egy kiemelt katonai bázison.

Washington ezzel párhuzamosan enyhített az Oroszországgal szembeni szankciókon az energiapiaci nyomás miatt.

Energia-infrastruktúra a célkeresztben

Támadások érték a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékeket is, bár komoly károkról nem érkezett jelentés. Az esetek rámutatnak arra, hogy az energiabiztonság egyre inkább stratégiai kérdéssé válik Európában.

Biztonsági incidens Csehországban

Csehországban felgyújtottak egy izraeli együttműködéshez köthető fegyverüzemet, amely mögött egy Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget. A támadás komoly visszhangot váltott ki, és rámutatott a közel-keleti konfliktus európai kihatásaira.

Budapestre figyelt a világ: CPAC Hungary

A hét csúcspontja a CPAC Hungary volt, amely ismét nemzetközi figyelmet irányított Budapestre. Az eseményen több mint 50 országból érkeztek vendégek.

Orbán Viktor mellett felszólalt többek között Irakli Kobakhidze, Santiago Abascal és Geert Wilders is.

Donald Trump videóüzenetében hangsúlyozta:

Gratulálok a CPAC Hungary szervezőinek ehhez a történelmi jelentőségű eseményhez.

A konferencia megerősítette Budapest szerepét a nemzetközi konzervatív politikai tér egyik központjaként.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC-en (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
