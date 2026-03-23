Magyarország a figyelem középpontjában: sikeres CPAC és erős kiállás a héten

Energiafront: vita Brüsszellel és Kijevvel

Az Európai Unió továbbra is ragaszkodik az orosz energiahordozók kivezetéséhez, miközben a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet újabb feszültségeket hozott. A magyar álláspont szerint a tranzit leállítása nem technikai, hanem politikai döntés. „Világossá vált, hogy semmifajta műszaki oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A külügyminiszter szerint az ukrán fél szándékosan késlelteti a szállítás újraindítását, és ezzel politikai nyomást kíván gyakorolni Magyarországra.

Ezerforintos benzinárat akarnak létrehozni… ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás a magyar választásba

– tette hozzá.