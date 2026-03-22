Küszöbön a nagy tavaszi offenzíva?

A mozgások kiterjedtségét jelzi, hogy március 18-án a harkivi régióban található Kupjanszk térségében, valamint a Donyecki területen fekvő Mirnoje közelében is szakaszerejű gépesített támadások indultak. Egy nappal később, március 19-én Grisino (Pokrovszktól északnyugatra) és Sandrigolovo (Limantól északnyugatra) térségében újultak ki a harcok.

A szakértők szerint ezek az akciók a klasszikus felderítő műveletek lehettek.

Moszkva vélhetően az ukrán védelmi vonalak gyenge pontjait keresi, teszteli a reakcióidőt és a tűzerőt, mielőtt megindítaná a tavaszi-nyári időszakra tervezett, nagyobb szabású szárazföldi hadműveleteit.

Az előkészületek nem merülnek ki a páncélosok mozgatásában. A jelentés külön kitér arra, hogy az orosz tüzérség és légierő fokozta a nyomást Kramatorszk külterületein, valamint szisztematikusan támadja az ukrán logisztikai útvonalakat. Különösen aggasztó fejlemény Kijev számára, hogy 2026 februárjának vége óta az orosz erők több gátat is célba vettek Konsztantinovka és Pokrovszk környékén. Ezzel a taktikával kettős célt követhetnek: egyrészt elvágják az utánpótlási vonalakat, másrészt a vízszint emelésével elárasztják és használhatatlanná teszik az ukrán állásokat.