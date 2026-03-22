Fokozódó katonai aktivitásról számoltak be a nemzetközi megfigyelők az orosz–ukrán háború frontszakaszain. A Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) amerikai agytröszt elemzése rámutat: az orosz csapatok március 17. óta intenzívebbé tették a harckocsikkal és páncélozott járművekkel támogatott rohamokat. A jelentések szerint Novopavlovka irányában (amely már a Dnyipropetrovszki terület határvidékét érinti) századerejű, nehéztechnikával megerősített egységeket vetettek be, amelyek egy esetleges offenzíva előkészítését jelenthetik – írja az RBC-Ukraine ukrán hírportál.
Küszöbön a nagy tavaszi offenzíva?
Egy friss elemzés szerint az orosz haderő az elmúlt napokban látványosan növelte a gépesített támadások számát a frontvonal több szakaszán. Elemzők szerint ez nem csupán helyi harc, hanem egy átfogó, tavaszi-nyári offenzíva előkészítése, amelynek célja a még ukrán kézen lévő donyecki erődvárosok bekerítése lehet.
A mozgások kiterjedtségét jelzi, hogy március 18-án a harkivi régióban található Kupjanszk térségében, valamint a Donyecki területen fekvő Mirnoje közelében is szakaszerejű gépesített támadások indultak. Egy nappal később, március 19-én Grisino (Pokrovszktól északnyugatra) és Sandrigolovo (Limantól északnyugatra) térségében újultak ki a harcok.
A szakértők szerint ezek az akciók a klasszikus felderítő műveletek lehettek.
Moszkva vélhetően az ukrán védelmi vonalak gyenge pontjait keresi, teszteli a reakcióidőt és a tűzerőt, mielőtt megindítaná a tavaszi-nyári időszakra tervezett, nagyobb szabású szárazföldi hadműveleteit.
Az előkészületek nem merülnek ki a páncélosok mozgatásában. A jelentés külön kitér arra, hogy az orosz tüzérség és légierő fokozta a nyomást Kramatorszk külterületein, valamint szisztematikusan támadja az ukrán logisztikai útvonalakat. Különösen aggasztó fejlemény Kijev számára, hogy 2026 februárjának vége óta az orosz erők több gátat is célba vettek Konsztantinovka és Pokrovszk környékén. Ezzel a taktikával kettős célt követhetnek: egyrészt elvágják az utánpótlási vonalakat, másrészt a vízszint emelésével elárasztják és használhatatlanná teszik az ukrán állásokat.
Az ISW prognózisa szerint a várható orosz offenzíva fő célpontjai továbbra is a Donyecki terület kulcsfontosságú, erődítménnyé alakított városai: Szlovjanszk, Kramatorszk és Liman.
Miközben a nyugati elemzők a közelgő orosz áttöréstől tartanak, az ukrán vezetés igyekszik hűteni a kedélyeket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy az oroszok tavaszi hadjárata már kudarcot vallott, és az ellenség képtelen érdemi területszerzésre, csupán kisebb beszivárgó csoportokkal próbálkozik.
Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet
Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.
A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.
Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)
