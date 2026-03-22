Ukrán újságíró: Magyar Péter Ukrajna esélye

Az ukrán médiában egyre erőteljesebben jelennek meg Magyar Pétert támogató megszólalások – írja az Ellenpont. Egy ismert ukrán újságíró szerint a Tisza Párt elnöke Ukrajna számára kulcsfontosságú lehet.

2026. 03. 22. 18:03
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Balint Szentgallay / AFP
Az ukrán sajtó a magyar választási kampány hajrájára látványosan felerősítette Magyar Pétert támogató megszólalásait – számolt be róla az Ellenpont. A portál szerint az elmúlt napokban több olyan nyilatkozat is megjelent, amely a Tisza Párt elnökét kedvező színben tünteti fel. A legfrissebb megszólalás Alesia Batsman nevéhez köthető, aki egy műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése esetén javulhatnának az ukrán–magyar kapcsolatok. 

Úgy fogalmazott:

Magyar Péter számunkra, ha hatalomra kerül Magyarországon, egy esély arra, hogy újraindítsuk a kapcsolatokat Magyarországgal… mindarról, amire nekünk szükségünk van.

 

A műsorban arról is beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt elnöke a választási kampány miatt nem vállalhat nyíltan ukránpárti álláspontot, ugyanakkor később – egy esetleges győzelem után – már másképp fogalmazhat.

Az Ellenpont szerint az ukrán médiában egyre gyakrabban jelenik meg az a narratíva, amely Magyar Pétert kedvező politikai szereplőként mutatja be. A portál úgy értékeli, hogy Kijevben egy olyan magyar kormány létrejöttében bíznak, amely nyitottabb Ukrajna törekvéseinek támogatására.

A cikk kitér arra is, hogy Alesia Batsman az ukrán médiatér egyik ismert szereplője, aki több alkalommal is kapcsolatba került a nemzetközi politikai elit tagjaival.

Mindez azt jelzi, hogy az ukrán médiában egyre hangsúlyosabbá válik a magyar belpolitikai folyamatokkal kapcsolatos érdeklődés, különösen a választások közeledtével.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
