Ukrán újságíró: Magyar Péter Ukrajna esélye

Az ukrán sajtó a magyar választási kampány hajrájára látványosan felerősítette Magyar Pétert támogató megszólalásait – számolt be róla az Ellenpont. A portál szerint az elmúlt napokban több olyan nyilatkozat is megjelent, amely a Tisza Párt elnökét kedvező színben tünteti fel. A legfrissebb megszólalás Alesia Batsman nevéhez köthető, aki egy műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése esetén javulhatnának az ukrán–magyar kapcsolatok.
Úgy fogalmazott:
Magyar Péter számunkra, ha hatalomra kerül Magyarországon, egy esély arra, hogy újraindítsuk a kapcsolatokat Magyarországgal… mindarról, amire nekünk szükségünk van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!