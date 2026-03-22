Szijjártó Péter és Rétvári Bence rétest sütött: Mindenki megnyugodhat, csak porcukor + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közös, humoros hangvételű videóban reagáltak a Tisza Párt elnökét övező botrányokra. A felvételen a politikusok rétest készítenek, miközben kétértelmű utalásokkal élnek.
A videó egyik visszatérő eleme a porcukor, amelyre többször is hangsúlyt helyeznek.
Mindenki nyugodt lehet, csak porcukor
– hangzik el a felvételen, amely a Magyar Péterhez köthető bulival kapcsolatos feltételezések kifigurázásaként értelmezhető.
További Külföld híreink
A beszélgetés során többször is ironikus megjegyzések hangzanak el. „Megszórtam, ide jöhet egy csíkban” – mondja az egyik politikus, amire a másik így reagál: „Ez egy csíknak egy darabja.” A párbeszéd egyértelműen a közéletben megjelent vádakra reflektál.
A videóban a politikai kontextus is megjelenik. Szijjártó Péter megjegyzi, hogy a kormányfő rendezvényein többen vesznek részt, mint a Tisza Párt eseményein. „Mindenhol háromszor-négyszer annyian voltak, mint a Tisza Pártnak a rendezvényein” – fogalmaz.
További Külföld híreink
Ahogy arról korábban beszámoltunk, furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt. De mi is történt pontosan aznap este, mielőtt megérkeztek volna az említett lakásba? Magyar Péter a budapesti alvilág kedvenc helyén tartott privát bulit. A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. A szórakozóhely egyik jellemző szolgáltatása a legénybúcsúk szervezése „szeparált VIP-szobákban”. Magyar Péter a buli miatt ukrán milliárdosokkal vehette fel a kapcsolatot.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
