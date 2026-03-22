Választás 2026 Ukrajna Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ukrán megfigyelők érkeznének a magyar választásra + videó

A külügyi tárca vezetője elmondta, hogy az ukránok megfigyelőket küldenének az április 12-i magyar parlamenti választásra, ugyanis Kijev számára létérdek a Tisza Párt győzelme. Szijjártó Péter kijelentette, ha az ellenzék nyerne, Magyarország belesodródna a háborúba, és az energiaköltségek a jelenlegi sokszorosára ugranának. Ezután határozottan felszólította Ukrajnát, hogy hagyjon fel a magyar belpolitikába való beavatkozással.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 12:28
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videójában arról számolt be, hogyha valakinek eddig kétsége lett volna afelől, hogy összejátszanak-e az ukránok a Tisza Párttal, akkor ez a kétely most eloszlik. 

Az ukrán külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért, és szívesen küldenének ukrán megfigyelőket a magyar választásokra

– kezdte a tárcavezető. Ezt követően kifejtette, hogy az ukránok nem az átláthatóság miatt aggódnak, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon. Látják, mekkora tömeget mozgat meg Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, és a Békemeneten összegyűlt történelmi tömeg se kerülte el a figyelmüket. 

Szóval a helyzet az, hogy továbbra is folytatódik a nagyon durva ukrán beavatkozás a magyar választásba. Az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, mert tudják, hogyha a Tisza Párt nyer, akkor jöhetnek ők az Európai Unióba, Magyarország megy a háborúba és a magyar emberek pénzét is vihetik az ukránok

– magyarázta a külügyminiszter, aki azzal folytatta, hogy ráadásul a Tisza Párt egészen biztosan nem fog harcolni az olcsó orosz energiáért, márpedig ha nincs olcsó orosz energia, akkor mindenkinek a rezsiköltsége a jelenlegi háromszorosára fog növekedni, amit nem szabad engedni. 

A parlamenti választás tétjei között szerepel az is, hogy Magyarországon marad-e az olcsó energia, marad-e a rezsicsökkentés, vagy a mostani rezsiköltségek háromszorosát kell majd fizetnie a családoknak

– jelentette ki, majd határozottan felszólította az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, hagyják a döntést a magyar emberekre, Magyarország a magyarok országa, melynek jövőjéről csak a magyarok dönthetnek, április 12-én.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
