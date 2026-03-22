Szijjártó Péter: Ukrán megfigyelők érkeznének a magyar választásra + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videójában arról számolt be, hogyha valakinek eddig kétsége lett volna afelől, hogy összejátszanak-e az ukránok a Tisza Párttal, akkor ez a kétely most eloszlik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Az ukrán külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért, és szívesen küldenének ukrán megfigyelőket a magyar választásokra

– kezdte a tárcavezető. Ezt követően kifejtette, hogy az ukránok nem az átláthatóság miatt aggódnak, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon. Látják, mekkora tömeget mozgat meg Orbán Viktor miniszterelnök országjárása, és a Békemeneten összegyűlt történelmi tömeg se kerülte el a figyelmüket.