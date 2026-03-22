Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejegyzésére. Tusk azt írta: a hír, miszerint Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Hozzátette, hogy ezt már régóta gyanították, és ezzel indokolta, miért csak akkor szólal fel, ha feltétlenül szükséges, és akkor is csak a legszükségesebbeket mondja el.
Szijjártó Péter Donald Tusk vádjaira: Ne terjesszen álhíreket!
Donald Tusk közösségi oldalán fogalmazott meg súlyos vádakat, azt állítva, hogy Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről. A kijelentésre Szijjártó Péter is reagált: a külügyminiszter visszautasította a vádakat, és egyben javaslatot is tett a lengyel kormányfőnek.
Válaszában Szijjártó Péter azt írta:
Ahelyett, hogy hazugságokat és álhíreket terjesztene, jöjjön el Budapestre és támogassa az ellenzéket! Legutóbb bejött… nekünk…
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Tusk Brüsszelben 2025. június 26-án (Fotó: MTI)
