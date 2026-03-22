Szijjártó Péter Donald Tusk vádjaira: Ne terjesszen álhíreket!

Donald Tusk közösségi oldalán fogalmazott meg súlyos vádakat, azt állítva, hogy Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről. A kijelentésre Szijjártó Péter is reagált: a külügyminiszter visszautasította a vádakat, és egyben javaslatot is tett a lengyel kormányfőnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 14:51
Orbán Viktor és Donald Tusk Brüsszelben 2025. június 26-án Forrás: MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejegyzésére. Tusk azt írta: a hír, miszerint Orbán Viktor munkatársai tájékoztatják Moszkvát az EU tanácsüléseiről, senkit sem érhet meglepetésként. Hozzátette, hogy ezt már régóta gyanították, és ezzel indokolta, miért csak akkor szólal fel, ha feltétlenül szükséges, és akkor is csak a legszükségesebbeket mondja el.

Szijjártó Péter külügyminiszter nem hagyta szó nélkül a Donald Tusk által terjesztett álhíreket
Szijjártó Péter külügyminiszter nem hagyta szó nélkül a Donald Tusk által terjesztett álhíreket
(Fotó: AFP)

Válaszában Szijjártó Péter azt írta:

Ahelyett, hogy hazugságokat és álhíreket terjesztene, jöjjön el Budapestre és támogassa az ellenzéket! Legutóbb bejött… nekünk…

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Tusk Brüsszelben 2025. június 26-án (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu