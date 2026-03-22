Orbán Viktor: Én meg tudok nyerni egy csatát Brüsszelben, de lesz egy másik április 12-én, azt a magyar embereknek kell megnyerni + videó

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Patrióta stúdiójában elemezték a jelenlegi geopolitikai helyzetet, valamint annak Magyarországra és Európára gyakorolt hatásait. A videóban szó esik az ukrajnai háború állásáról, az európai energiarendszereket érintő konfliktusokról, valamint azokról a politikai és gazdasági döntésekről, amelyek hosszú távon is befolyásolhatják a kontinens jövőjét.

2026. 03. 22. 13:20
– Nem esett nekem, nem volt semmilyen fenyegetőzés – mondta el Orbán Viktor a Patriótának adott interjújában Volodimir Zelenszkijjel kapcsolatban, ugyanis az ukrán elnököt élőben kapcsoltak az Európai Unió tanácsülésén csütörtökön. A miniszterelnök az üléssel kapcsolatban azt is elmondta, hogy hosszú idő óta ez volt az első pozitívan megélt élménye, mivel a többi európai vezető, bár támadta őt az ukránoknak adandó hitel blokkolása miatt, azt mégis mindenki elmondta, hogy elfogadhatatlan, amit Zelenszkij mondott egy Európai Uniós állami vezetővel szemben. De magában a kapcsolásban és az ukrán elnök tanácskozáshoz való hozzájárulásában semmi különösebben értékes nem volt, a korábban már végigjárt ösvényeke járta be az elnök – tette hozzá.

 

A matematika törvényei

– Amit én látok döntéshozói székből, az az, hogy lassan a matematika törvényei utat törnek maguknak a nyugataik gondolkodásában. Egyszerűen elfogyott a lóvé – mutatott rá a miniszterelnök. Majd hozzátette: a 90 milliárdos hitel blokkolása nem azért probléma, amit álltában itthon gondolnánk. – Aki akar az adjon, de Magyarország nem ad. A 90 milliós hitel azért fontos, mert ezt át akarják futtatni az unió költségvetésén, ebből látszik, hogy az adófizetők pénze van az asztalon. Azzal, hogy most megállítottuk a hitelt, így kinyílt a vita újra, hogy kinek is a pénze ez, és ez kellemetlen számukra – mondta.

A kormányfő elmondta, hogy azért kellett kimaradni a hitelből, mivel az uniónak nincs pénze, hogy támogassa Ukrajnát, ezért hitelt kel fölvennie, azonban a hitel visszafizetését a tagállamoknak kell garantálniuk. 

– A csehek, a szlovákok és mi kimaradtunk ebből. Nem adtunk erre semmilyen garanciát. Az Európai Unió ezt a hitelt, amit fölvettek, továbbadják hitelként az ukránoknak. Az ukránoknak viszont a hitelszerzésébe az van beleírva, hogy majd akkor kell visszafizetni, hogyha az oroszok a háborús bűneik miatti a jóvátételt megfizették Ukrajnának – magyarázta a miniszterelnök.

 

Egyenes út a csődbe

– Addig álljon minden ellenségem fél lábon, amikor az oroszok jóvátételt fognak fizetni az ukránoknak – jegyezte meg. Hozzátette: nyilvánvalóan ez a pénz hitelnek tűnik, de ezt odaajándékozták Ukrajnának, tehát Ukrajna nem fogja visszafizetni, így Európának kell majd az megtennie. Ebből következően az emberek pedig majd meg fogják kérdezni, hogy miért küldik számolatlanul a pénzt, mikor az európai országokban egyre több a probléma.

– Mivel négy éve így folyik a pénz, nagyon nehéz azt mondani, hogy tévedtünk, hogy hibáztunk, hogy az egész stratégiánk egy tévedés volt – jegyezte meg Nógrádi György a miniszterelnök által elmondottak kapcsán. A biztonságpolitikai szakértő szerint azonban az egy új helyzet, hogy republikánus vezetés van az Egyesült Államokban, amelyik nem hajlandó ingyen odaadni semmit. – Míg a demokraták elképesztő mennyiségben adtak pénzt és fegyvert, most ez elapadt, azonban Európa ebből nagyon nehezen tud kimászni – jegyezte meg a professzor.

– Világosabb pillanataikban, amikor informális megbeszélés van, a németek egy háborús stratégiáról beszélnek és azt mondják, hogy amit csinálnak az ésszerű. Azt mondják, hogy Európa hosszabb ideig bírja az ukránokat finanszírozni, mint amilyen ideig időtartamig képes Putyin fönntartani a saját háborús gépezetét. Tehát ők egy anyagháborúban vannak Oroszországgal szemben.  Ezért a végén majd, amikor megrendülnek az oroszok, akkor le kell ülniük a tárgyalóasztalhoz és egy gyenge pozícióban tárgyalhatnak majd – magyarázta Orbán Viktor. Majd rámutatott: ezért finanszírozzák a háborút. Ez a német okfejtés. Ez azonban belekergeti Németországot is, meg Európát is egy totális pénzügyi csődbe, mert a háború csődbe fog bennünket vinni – jelentette ki.

 

Állami terrorizmus

– Mi történt eddig? Fölrobbantották az Északi Áramlatot az ukránok. Ezt tagadták, de időközben egy német bíróság ezt tényszerűen megállapította.  Utána jött a második lépés, amikor lezárták a magyar gázvezetéket. Csak erre már nem emlékszünk. Tehát a Zelenszkij egy egyoldalú ukrán állami döntéssel lezárta azt a gázvezetéket, ami Oroszországból hozza a gázt Magyarországra. Ebből nem lett ügy, mert közben mi szép lassan kiépítettük a Déli Áramlatot, a Török Áramlatot, és azon keresztül be tudtuk hozni a gázt. Ezután a harmadik lépés volt az olajblokád, amit most szenvedünk el. most már csak egyetlen dolog maradt hátra, hogy az Ukrajnán kívül gázt délről fölhozó vezetéket, a Déli Áramlatot „meghekkeljék” az ukránok – mondta a miniszterelnök az ukrán állami terrorizmussal kapcsolatban. Majd rámutatott: most azt csinálják, hogy ennek a Déli Áramlatnak az Oroszország területén lévő szakaszát folyamatosan katonailag támadják. – Az a kérdés, hogy lesz-e egy olyan pillanat, amikor nemcsak Oroszország területén, hanem már Oroszország utáni szakaszokon is megtámadják ezt a vezetéket. Erre készülni kell, mi is készülünk, és a szomszédos országoknak is – tette hozzá.

– Az ukránok úgy érzik, hogy sikerült kelepcébe csalni a nyugatiakat, és mindenki tartozik nekik. Ők azt a pozíciót építették föl, hogy a nyugati világ legyen hálás, hogy adhat nekik pénzt, fegyvert és később majd katonát – hangsúlyozta a kormányfő.

 

Brüsszel reményei

– Brüsszelben teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy a magyar ellenzéket kell megsegíteni. Mert ha a szuverén magyar kormány távozik, akkor minden bajuk megoldódik: a magyarok be fognak szállni a finanszírozásba, a magyarok fognak majd fegyvert adni, és egy ukránbarát kormánnyal minden Ukrajna számára fontos dolgot Brüsszelben majd el lehet fogadtatni – figyelmeztetett Orbán Viktor. A miniszterelnük azt is hozzátette, hogy Brüsszel reményei szerint az ellenzék hatalomba segítésével megoldódnának azok a problémák is, amelyek nem Ukrajna miatt állnak fennt: az illegális migránsok, a határvédelmi, a gender kérdések, és a következő hétéves uniós költségvetésnek a problémája, amit egyhangúlag kell elfogadni.

 

A magyar úton járva

– Van egy nagy dilemma Magyarország előtt. Az Európai Uniónak fogy az ideje, hogy megreformálja, átalakítsa magát és visszanyerje a versenyképességét. Nekünk az a problémánk van, hogy a magyar gazdaság exportjának tekintélyes része az Unióba és Németországra megy. Ha a hanyatlás folytatódik, és a gyárakat már nem csak Németországban zárják be,  hanem ez eléri Magyarországot is. Ha nem tudjuk megvédeni a versenyképességét az itt működő gyáraknak, akkor nekünk kell majd egy másik stratégia, mert magával fog bennünket rántani az Európai Unió – magyarázta, hozzátéve: folyamatosan azon dolgozik a kormány, hogy menjen más irányokba is az export, de ez egy lassú folyamat.

– Nekünk kell egy menekülő pálya, egy másik stratégia, de ezt csak én építem, ezzel szemben az ellenzék Magyarországon, mindegy, hogy a Tisza vagy a DK, ők ezt mindig kifogásolták, mert szerintük az a helyes külpolitika, hogyha minél erősebben kötjük bele magunkat az Európai Unió szövetbe – mondta a miniszterelnök aki felhívta a figyelmet a mostani és kászülődő újabb válságokra is.

 

Óriási kihívások Magyarország előtt

– Itt van ez a háború, itt az olajblokád, beesett a közel-keleti háború, ami migrációt fog okozni, és most még az európai gazdaságra gyakorolt hatása a háborúnak is hirtelen a maga sötétségében bontakozott ki a szemem előtt. Ez négy nagyon komoly kihívás, ami egyszerre jön most – mondta a miniszterelnök az Európai Unió gazdasági helyzetével kapcsolatban, miután csütörtökön meghallgatta Christine Lagardeot és az eurozónához tartozó országcsoport vezetőjét. Majd rámutatott: egy nagyon nehéz időszak előtt áll Magyarország, nagyon észnél kell lenni. – Minden intellektuális erőfeszítésre szükségünk lesz, hogy a következő két-három évet jól tervezzük meg – tette hozzá. 

A közel-keleti háborúval kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, azt kéne megérteni, hogy ha katonai győzelem van is amerikai-izraeli oldalról, az mit jelent a valóságban. Ugyanis a katonai győzelemtől függetlenül rengeteg kár keletkezik. Példaként említette, hogy az irániak megrongálták Katarban az a világ legnagyobb LNG termelő helyét, amelynek helyreállítsa négy és fél évet is igénybe vehet.

– Azért  sötétek a kilátások, mert hiába van vége a háborúnak, vagy nyerik meg az amerikaiak, közben a kapacitások kiestek, hiányoznak a világgazdaságból – mutatott rá.
 

