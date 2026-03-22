Brüsszel és Kijev a Tisza mellett kampányol, csak rajtuk keresztül tudják elérni a céljaikat + videó

Brüsszel és Kijev a Tisza Párt hatalomra jutását támogatja, miközben a kormány továbbra sem kíván pénzt, fegyvert vagy katonát adni a háborúhoz – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

2026. 03. 22. 14:55
Külső szereplők befolyásolhatják a magyar politikát – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint a jelenlegi irány megőrzése a választás kulcsa.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közelgő választások tétjéről beszélt a közösségi oldalán közzétett videójában. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, 

Magyarországon van egy politikai erő, a Tisza, amely hatalomra törekszik, és szerinte Brüsszel, valamint a háborúban támogatott Kijev is ebben érdekelt.

Úgy fogalmazott: ezen keresztül próbálnák megszüntetni azt az ellenállást, amelyet jelenleg a magyar kormány képvisel.

Szalay-Bobrovniczky kiemelte, hogy a kormány álláspontja változatlan: 

Nem adunk pénzt, nem adunk fegyvert, és főleg nem adunk katonát ehhez a háborúhoz.

Azt is kijelentette, hogy szerinte az ellenzéki erők ezt megtennék, miközben „sem szándékuk, sem képességük” nincs arra, hogy az országot kimaradásra kényszerítsék. A miniszter szerint éppen ezért a választás legfontosabb kérdése az, hogy Magyarország képes lesz-e távol maradni a háborútól.

A videóhoz fűzött bejegyzésében úgy fogalmazott: Brüsszel és Kijev a Tisza mellett kampányol, mert rajtuk keresztül tudják elérni céljaikat. Hozzátette: a kormány nem hagyja, hogy bárki belerángassa Magyarországot a háborúba.

Borítókép: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

