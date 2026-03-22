„Márki-Zay Péter, Magyar Péter és a Tisza szövetségese gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért” – írja legújabb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.
Szentkirályi Alexandra: Márki-Zayék hazaárulónak tartják a kárpátaljai magyarokat + videó
Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról ír, hogy Márki-Zay Péter és politikai köre gyávának és hazaárulónak nevezi azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak harcolni Ukrajnában. A Fidesz politikusa úgy véli: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen, ezért nem szabad hagyni, hogy ukránpárti kormány alakuljon Magyarországon.
A Márki-Zay-féle politikusok gondolkodás nélkül küldenék a halálba azokat a magyarokat, akik nem akarják az életüket adni egy értelmetlen háborúban
– magyarázza Szentkirályi Alexandra, aki egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyen Márki-Zay gyávának nevezi azokat, akik nem harcolnak a fronton.
További Külföld híreink
„Ukrajna uniós csatlakozásával a háború lépne be az Európai Unióba és akkor a Márki-Zay Péterek és Magyar Péterek minden európai ember »hazafias« kötelezettségének tartanák, hogy az orosz frontra menjenek az európai fiatalok. Ne hagyjuk, hogy futóbolondok belerángassák a hazánkat ebbe az őrületbe!” – magyarázza.
További Külföld híreink
Ebből a háborúból ki kell maradni! Erre pedig Orbán Viktor a garancia, a Fidesz pedig a biztos választás! Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen. Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!
– hangsúlyozza.
További Külföld híreink
Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (jobbra) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának miskolci fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Vigadó épületében 2026. március 12-én (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!