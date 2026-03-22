Orbán Viktor: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen. Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!

Szentkirályi Alexandra: Márki-Zayék hazaárulónak tartják a kárpátaljai magyarokat + videó

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról ír, hogy Márki-Zay Péter és politikai köre gyávának és hazaárulónak nevezi azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak harcolni Ukrajnában. A Fidesz politikusa úgy véli: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen, ezért nem szabad hagyni, hogy ukránpárti kormány alakuljon Magyarországon.

2026. 03. 22. 17:20
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (j) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának miskolci fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Vigadó épületében 2026. március 12-én Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Márki-Zay Péter, Magyar Péter és a Tisza szövetségese gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért” – írja legújabb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Márki-Zay-féle politikusok gondolkodás nélkül küldenék a halálba azokat a magyarokat, akik nem akarják az életüket adni egy értelmetlen háborúban

 – magyarázza Szentkirályi Alexandra, aki egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyen Márki-Zay gyávának nevezi azokat, akik nem harcolnak a fronton.

„Ukrajna uniós csatlakozásával a háború lépne be az Európai Unióba és akkor a Márki-Zay Péterek és Magyar Péterek minden európai ember »hazafias« kötelezettségének tartanák, hogy az orosz frontra menjenek az európai fiatalok. Ne hagyjuk, hogy futóbolondok belerángassák a hazánkat ebbe az őrületbe!” – magyarázza.

Ebből a háborúból ki kell maradni! Erre pedig Orbán Viktor a garancia, a Fidesz pedig a biztos választás! Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen. Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!

 – hangsúlyozza.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke (jobbra) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője a kormánypártok országjárásának miskolci fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Vigadó épületében 2026. március 12-én (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
