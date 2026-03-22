Orbán feltétele, hogy működjön a Barátság-vezeték: „önmagában is cinikus zsarolás”

Rónay Tamás
2026. 03. 22. 14:40
Rónay Tamás, Népszava: „Orbán pedig már nyíltan ahhoz köti a hozzájárulását, hogy újra induljon meg az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Ez önmagában is cinikus zsarolás. De annál is több: veszélyes politikai játszma. A magyar miniszterelnök ugyanis nem egyszerűen azt üzeni, számára mennyire fontos az energiaellátás, hanem azt, hogy kész egész Európa közös fellépését, sőt Ukrajna állami működőképességét is túszul ejteni, csak hogy belpolitikai hasznot húzhasson az ukránellenes uszításból. Petteri Orpo finn kormányfő az uniós csúcson egyenesen úgy fogalmazott: Orbán elárulta európai partnereit, és Ukrajnát fegyverként használja a kampányában. Ennél pontosabban aligha lehetne leírni, mi történik. Más uniós vezetők sem fukarkodtak a szokatlanul kemény bírálatokkal, legalább húsz állam- és kormányfő ítélte el a kormány hozzáállását, de ami még sokatmondóbb: az EU vezető tagállamai szinte egyöntetűen keltek ki a kormányfő ellen. Azt ugyanis végképp nem tudják eltűrni, hogy szavát szegte a miniszterelnök. Míg ugyanis a tavalyi EU-csúcson még nem akadályozta Ukrajna támogatását, most az ehhez szükséges utolsó formális döntést nem hajlandó jóváhagyni.”


 

