Beszédet mond Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen – kövesse nálunk élőben!

Hódmezővásárhelyen folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök ma 16 órakor a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt mond beszédet. A miniszterelnök felszólalásának helyszínére békemenet is indult, így a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlt össze.
A miniszterelnök beszédét a Magyar Nemzet írásban élőben közvetetíti.
Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következik. Orbán Viktor a jövő héten további helyszíneket keres fel:
- március 23-án Kecskemétre,
- március 24-én Nagykanizsára,
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára látogat.
