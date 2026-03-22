Választás 2026Orbán Viktorországjárás

Orbán Viktor: Megyek le délre! – mondaná Jimi Hendrix

Hódmezővásárhely készülj, jövünk! – osztotta meg legújabb posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök rövid videóban vázolta fel a vasárnapi teendőit.

2026. 03. 22. 12:33
Orbán Viktor országjáráson Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Áttekintettük a nemzetközi helyzetet professzor úrral. Nézzék meg az erről szóló videót a Patrióta Youtube-csatornáján” – mondta Orbán Viktor a videójában, aki a Patrióta stúdiójának vendége volt Nógrádi György magyar biztonságpolitikai szakértővel. 

Miskolc, 2026. március 21. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor országjáráson Miskolcon
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

A Patrióta-szereplés után Orbán Viktor országjárásának következő helyszínére indul, Hódmezővásárhelyre. A videóban a miniszterelnök azt mondta: 

„Megyek le délre – mondaná Jimi Hendrix. Irány Hódmezővésérhely.”

 A 'megyek le délre' (I'm going down south) kifejezés a Jimi Hendrix által is híressé tett Hey Joe című dal szövegében szerepel.

Orbán Viktor országjárásának következő rendezvénye vasárnap 16 órakor Hódmezővásárhelyen lesz, ahol a Bessenyei Ferenc Művelődési Központhoz várja a szimpatizánsokat. A kormányfő jövő héten is folytatja országjárását a kampány hajrájában, újabb helyszíneken folytatva a mozgósítást:

március 23-án Kecskemétre,
március 24-én Nagykanizsára,
március 25-én Esztergomba,
március 26-án Törökszentmiklósra,
március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
március 28-án Pécelre,
március 29-én pedig Békéscsabára
látogat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjáráson (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

       
 
 
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
