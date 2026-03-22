Orbán Viktor: Megyek le délre! – mondaná Jimi Hendrix

„Áttekintettük a nemzetközi helyzetet professzor úrral. Nézzék meg az erről szóló videót a Patrióta Youtube-csatornáján” – mondta Orbán Viktor a videójában, aki a Patrióta stúdiójának vendége volt Nógrádi György magyar biztonságpolitikai szakértővel.

Orbán Viktor országjáráson Miskolcon

A Patrióta-szereplés után Orbán Viktor országjárásának következő helyszínére indul, Hódmezővásárhelyre. A videóban a miniszterelnök azt mondta:

„Megyek le délre – mondaná Jimi Hendrix. Irány Hódmezővésérhely.”

A 'megyek le délre' (I'm going down south) kifejezés a Jimi Hendrix által is híressé tett Hey Joe című dal szövegében szerepel.

Orbán Viktor országjárásának következő rendezvénye vasárnap 16 órakor Hódmezővásárhelyen lesz, ahol a Bessenyei Ferenc Művelődési Központhoz várja a szimpatizánsokat. A kormányfő jövő héten is folytatja országjárását a kampány hajrájában, újabb helyszíneken folytatva a mozgósítást:

március 23-án Kecskemétre,

március 24-én Nagykanizsára,

március 25-én Esztergomba,

március 26-án Törökszentmiklósra,

március 27-én Veszprémbe és Győrbe,

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára

látogat.

