Orbán Viktor: Megyek le délre! – mondaná Jimi Hendrix

„Áttekintettük a nemzetközi helyzetet professzor úrral. Nézzék meg az erről szóló videót a Patrióta Youtube-csatornáján” – mondta Orbán Viktor a videójában, aki a Patrióta stúdiójának vendége volt Nógrádi György magyar biztonságpolitikai szakértővel.
A Patrióta-szereplés után Orbán Viktor országjárásának következő helyszínére indul, Hódmezővásárhelyre. A videóban a miniszterelnök azt mondta:
„Megyek le délre – mondaná Jimi Hendrix. Irány Hódmezővésérhely.”
A 'megyek le délre' (I'm going down south) kifejezés a Jimi Hendrix által is híressé tett Hey Joe című dal szövegében szerepel.
Orbán Viktor országjárásának következő rendezvénye vasárnap 16 órakor Hódmezővásárhelyen lesz, ahol a Bessenyei Ferenc Művelődési Központhoz várja a szimpatizánsokat. A kormányfő jövő héten is folytatja országjárását a kampány hajrájában, újabb helyszíneken folytatva a mozgósítást:
március 23-án Kecskemétre,
március 24-én Nagykanizsára,
március 25-én Esztergomba,
március 26-án Törökszentmiklósra,
március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
március 28-án Pécelre,
március 29-én pedig Békéscsabára
látogat.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjáráson (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
