Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatja országjárását

Újabb állomásához érkezik a kormányfő országjárása: Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen mond beszédet, ahol a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlhet össze.

Orbán Viktor beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket, és személyesen is invitálta a résztvevőket az eseményre.

Ma 16 órakor Hódmezővásárhelyen folytatjuk! Ott találkozunk!

– írta bejegyzésében.

Orbán Viktor a pontos helyszínt is megjelölte: a rendezvényt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt tartják.

Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. A körút hétfőn Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerben folytatódott, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére. Szombat délután Miskolcon is hatalmas tömeg várta a kormányfő látogatását.

Orbán Viktor jövő héten

március 23-án Kecskemétre,

március 24-én Nagykanizsára,

március 25-én Esztergomba,

március 26-án Törökszentmiklósra,

március 27-én Veszprémbe és Győrbe,

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára

látogat.

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)