Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatja országjárását

Újabb állomásához érkezik a kormányfő országjárása: Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen mond beszédet, ahol a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlhet össze.
A kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket, és személyesen is invitálta a résztvevőket az eseményre.
Ma 16 órakor Hódmezővásárhelyen folytatjuk! Ott találkozunk!
– írta bejegyzésében.
Orbán Viktor a pontos helyszínt is megjelölte: a rendezvényt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt tartják.
Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. A körút hétfőn Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerben folytatódott, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére. Szombat délután Miskolcon is hatalmas tömeg várta a kormányfő látogatását.
Orbán Viktor jövő héten
- március 23-án Kecskemétre,
- március 24-én Nagykanizsára,
- március 25-én Esztergomba,
- március 26-án Törökszentmiklósra,
- március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
- március 28-án Pécelre,
- március 29-én pedig Békéscsabára
látogat.
Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
