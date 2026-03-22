Orbán Viktor vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatja országjárását

Vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök a közösségi oldalán hívta meg az érdeklődőket a délutáni eseményre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 8:19
Újabb állomásához érkezik a kormányfő országjárása: Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen mond beszédet, ahol a korábbiakhoz hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlhet össze.

Miskolc, 2026. március 21. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket, és személyesen is invitálta a résztvevőket az eseményre.

Ma 16 órakor Hódmezővásárhelyen folytatjuk! Ott találkozunk!

– írta bejegyzésében.

Orbán Viktor a pontos helyszínt is megjelölte: a rendezvényt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt tartják.

Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi állomásokon mindenhol sokan hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. A körút hétfőn Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerben folytatódott, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére. Szombat délután Miskolcon is hatalmas tömeg várta a kormányfő látogatását.

Orbán Viktor jövő héten

  • március 23-án Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára

látogat.

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Mindent összevetve egy normális és valamelyest tájékozott embernek látnia kell, hogy illene véget vetni a kettős mércének, az illegális és korlátlan bevándorlással megbirkózni nem tudó tehetségtelenek uralmának, az európai értékek semmibevételének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

