orbán viktorszentendreországgyűlési választás 2026Választás 2026miniszterelnök

Így fogadta a lelkes közönség Orbán Viktort Szentendrén

A miniszterelnököt országjárása szentendrei állomásán rendkívül lelkes közönség fogadta, amely megtöltötte a város főterét.

2026. 03. 20. 19:45
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának a szentendrei állomásáról jelentkezett. A politológus a Facebook-oldalán tudatta, hogy nagyon lelkes volt a szentendrei közönség, az emberek be sem fértek a főtérre.

Brüsszelben rá akarták venni Magyarországot, hogy álljon be a sorba: adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és fogadjuk el, hogy olajblokád alá vesznek bennünket. Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké!

– üzente a kormányfő Szentendrén.

Orbán Viktor országjárása hatalmas siker, ugyanis mindegyik helyszínen óriási tömeg hallgatta a beszédét. Így nem meglepő, hogy Szentendrén is zsúfolásig megtelt a Fő tér a miniszterelnök beszédére. 

A kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjárása Szentendrén (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
