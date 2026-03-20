Így fogadta a lelkes közönség Orbán Viktort Szentendrén

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának a szentendrei állomásáról jelentkezett. A politológus a Facebook-oldalán tudatta, hogy nagyon lelkes volt a szentendrei közönség, az emberek be sem fértek a főtérre.

Brüsszelben rá akarták venni Magyarországot, hogy álljon be a sorba: adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és fogadjuk el, hogy olajblokád alá vesznek bennünket. Világosan megmondtuk: amíg nincs olaj, nincs pénz! Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni! Minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké!

– üzente a kormányfő Szentendrén.

Orbán Viktor országjárása hatalmas siker, ugyanis mindegyik helyszínen óriási tömeg hallgatta a beszédét. Így nem meglepő, hogy Szentendrén is zsúfolásig megtelt a Fő tér a miniszterelnök beszédére.

A kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik.

