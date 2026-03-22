„Éljen a szabadság, bukjanak a marxisták! Argentínában és a Ludovikában több a közös, mint elsőre gondolnánk” – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A politikus felidézte, hogy a Ludovika Akadémiát 1945 után felszámolták, ami szerinte egy szélesebb folyamat része volt. „A Ludovika Akadémiát a marxisták számolták fel 1945 után. Ezzel párhuzamosan épült le az ország úgy a kommunisták, mint a rendszerváltoztatás utáni balos kormányok alatt” – fogalmazott.
Orbán Balázs: Több a közös Argentínában és a Ludovikában, mint elsőre gondolnánk
Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy párhuzam vonható Argentína és a Ludovika története között. A politikus szerint mindkét esetben a marxista ideológia vezetett hanyatláshoz, amelyből csak nemzeti alapon lehetett kilábalni. Eközben Javier Milei, Argentína elnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vehette át díszdoktori címét.
Orbán Balázs szerint Magyarország és Argentína története több ponton is hasonlóságot mutat. Úgy látja, a dél-amerikai ország „80 évig nyögte a marxista gazdaságpolitika ideológiájának következményeit”, amely inflációhoz és tömeges elszegényedéshez vezetett.
„Ebben a Ludovika és Argentína sorstársak” – írta, majd hozzátette: Magyarországon 2010 után fordulat következett. „A nemzeti kormány megújította a Ludovikát, letakarítottuk a marxista múltat, és egy sikeres nemzeti intézményt hoztunk létre, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet” – hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Az argentin folyamatokat is pozitív példaként említette.
Javier Milei alatt újjászületett Argentína: a baloldali, progresszív gazdasági hanyatlás után emelkedő pályára állította az országot, visszaszorította az inflációt, és küzd a szegénység ellen
– fogalmazott.
A politikus szerint mindezek fényében egyértelmű, hogy az argentin elnök elismerése indokolt. „Nem kérdés, hogy méltó helyre került az NKE díszdoktori címe! Viva la libertad!” – zárta gondolatait.
Argentína elnöke is felszólalt a CPAC 2026 Hungary rendezvényén. Javier Milei elmondta, Magyarországot azért csodálja, mert nagyon sok vízióval rendelkező elméje van.
Ráadásul ez az ország nemcsak fantasztikus történelemmel rendelkezik, hanem olyan hagyományokkal, amelyek emblémái ennek az országnak, hogy harcol a gyilkos kollektivizmus ellen, a woke, a szocializmus és a globalisták ellen. Ez az ország és ez a nemzet, amellyel a szabadság iránti szeretetünk fűz össze, és természetesen Orbán Viktorral a személyes barátság és kölcsönös csodálat fűz össze minket
– fogalmazott az argentin elnök.
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!