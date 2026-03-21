A köztársasági elnök a Szent György téren katonai tiszteletadással fogadta a hivatalos látogatásra Budapestre érkező Javier Milei argentin államfőt, majd négyszemközti, illetve plenáris tárgyaláson egyeztetett a dél-amerikai ország vezetőjével. Milei személyében első alkalommal érkezett argentin államfő Magyarországra – közölte a Sándor-palota szombaton az MTI-vel.
Sulyok Tamás fogadta Javier Milei argentin államfőt
Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta Javier Milei argentin államfőt a Sándor-palotában.
Sulyok Tamás hangsúlyozta: a több mint százéves diplomáciai kapcsolatban álló Magyarország és Argentína egyaránt elkötelezett a nemzeti érdekeknek a nemzetközi színtéren való hatékony érvényesítése mellett. Mindkét ország vallja, hogy a nemzetek önálló döntéshozatala erősíti a stabilitást és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést.
Támogatják a nemzeti szuverenitást, és a multilaterális fórumokon számos globális kérdésben azonos álláspontot képviselnek – olvasható a közleményben.
A köztársasági elnök méltatta, hogy az Argentínában élő mintegy 40-50 ezer fős magyar diaszpóra tagjait sosem korlátozták identitásuk megtartásában, akik így aktív és szervezett kulturális életet élhetnek, őrizve gyökereiket, hagyományaikat.
A magyar közösség szerepe kiemelten fontos a két ország közötti baráti kapcsolatok erősítésében, Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja a közösség működését
– tette hozzá Sulyok Tamás.
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) fogadja Javier Milei argentin elnököt a Sándor-palotában 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
