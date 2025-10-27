Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

győzelemJavier MileiVálasztásokargentin elnök

Javier Milei pártja történelmi győzelmet aratott a választásokon

Várakozáson felüli eredményt ért el Javier Milei argentin elnök pártja az időközi parlamenti választásokon. Orbán Viktor is gratulált a győzelemhez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 10:51
Javier Milei lenyűgöző győzelmet aratott a vasárnapi félidős választásokon Fotó: LUIS ROBAYO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A perónista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64, míg a perónisták 31 mandátumot kapnak. Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kemény megszorító politikájához.

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat (Fotó: LUIS ROBAYO / AFP)
Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat (Fotó: LUIS ROBAYO / AFP)

A hivatalos eredmények szerint pártja, a La Libertad Avanza, a fontos Buenos Aires tartományban 41,5 százalékos szavazati arányt ért el, ezzel szűken megelőzve a perónista koalíciót, amely 40,8 százalékot kapott. A tartomány régóta a perónisták fellegvárának számított.

„Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez” – mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak.

Az elnök kabinetátalakítást is fontolgat, amelyben a középutas PRO párt tagjai is szerepelhetnek.

„Sokan hajlandóak voltak adni a kormánynak még egy esélyt” – mondta Gustavo Córdoba, az argentin Zuban Córdoba elemző cég igazgatója. „Meglátjuk, mennyi időt ad az argentin társadalom az argentin kormánynak. De a győzelem vitathatatlan, megkérdőjelezhetetlen.” Córdoba szerint Milei kormánya úgy tűnik, megszerezte a képviselőházban a szükséges egyharmadnyi mandátumot, hogy a jövőben a kongresszus ne tudja megsemmisíteni az elnök vétóit. Az elmúlt néhány hónapban az ellenzék több olyan kiadási törvényjavaslatot is megsemmisített, amivel Milei szerint veszélyeztették az ország költségvetési egyensúlyát.

„Az eredmény még a legoptimistább Milei-támogatók reményeit is felülmúlja” – mondta Marcelo García, az amerikai kockázati tanácsadó cég, a Horizon Engage amerikai igazgatója.

Ezzel az eredménnyel Milei könnyedén meg tudja védeni rendeleteit és vétóit a kongresszusban

– mondta García, hozzátéve, hogy a szövetségesek még inkább motiváltak lesznek a győztes elnök támogatására.

A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt, az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja, amely Maria Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martin politológusa szerint a kormányzati fáradtság és a korrupciós botrányok hatását tükrözi. Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban kijelentette, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti: az adminisztráció akár 40 milliárd dolláros segítséget nyújthat Argentínának, amely tartalmaz egy, már aláírt 20 milliárd dolláros valutacsere-megállapodást is.

Az amerikai kormány visszafogott kommentárja ellenére a Horizon Engage szakértői szerint Milei győzelme enyhítheti a gazdasági bizonytalanságot és előmozdítja a további deregulációs és kormányzati pénzügyi intézkedéseket.

A nemzetközi befektetők általában pozitívan fogadták a választási eredményt. Különösen a kormány azon teljesítményét értékelik nagyra, hogy a havi inflációt a Milei hivatalba lépése előtti 12,8 százalékról a múlt hónapban 2,1 százalékra csökkentette, miközben költségvetési többletet ért el és átfogó deregulációs intézkedéseket hozott.

A Corpay, a UBS, az Annex Wealth Management és a Bannockburn Capital Markets elemzései kiemelték, hogy 

Milei most már politikai tőkét szerzett a strukturális reformok felgyorsításához, bár figyelmeztettek a gazdaság mélyebb problémáira is.

A Stimson Center elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy Milei eddig rendeleti úton kormányzott, ami bizonytalanságot okozott a befektetők körében, ám most esélyt kapott az átfogóbb gazdasági reformokra.

Orbán Viktor is reagált a közösségi médiában a választási győzelemre. A magyar miniszterelnök az X-en gratulált:

Gratulálok Milei elnök úrnak a rendkívüli győzelemhez! Magyarországot és Argentínát a szabadság és a szuverenitás iránti mély tisztelet köti össze; örömmel várjuk, hogy tovább erősítsük szoros együttműködésünket egy igazi hazafival. Éljen a szabadság!

Borítókép: Javier Milei lenyűgöző győzelmet aratott a vasárnapi félidős választásokon (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu