Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A perónista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64, míg a perónisták 31 mandátumot kapnak. Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kemény megszorító politikájához.
Javier Milei pártja történelmi győzelmet aratott a választásokon
Várakozáson felüli eredményt ért el Javier Milei argentin elnök pártja az időközi parlamenti választásokon. Orbán Viktor is gratulált a győzelemhez.
A hivatalos eredmények szerint pártja, a La Libertad Avanza, a fontos Buenos Aires tartományban 41,5 százalékos szavazati arányt ért el, ezzel szűken megelőzve a perónista koalíciót, amely 40,8 százalékot kapott. A tartomány régóta a perónisták fellegvárának számított.
„Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez” – mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak.
Az elnök kabinetátalakítást is fontolgat, amelyben a középutas PRO párt tagjai is szerepelhetnek.
„Sokan hajlandóak voltak adni a kormánynak még egy esélyt” – mondta Gustavo Córdoba, az argentin Zuban Córdoba elemző cég igazgatója. „Meglátjuk, mennyi időt ad az argentin társadalom az argentin kormánynak. De a győzelem vitathatatlan, megkérdőjelezhetetlen.” Córdoba szerint Milei kormánya úgy tűnik, megszerezte a képviselőházban a szükséges egyharmadnyi mandátumot, hogy a jövőben a kongresszus ne tudja megsemmisíteni az elnök vétóit. Az elmúlt néhány hónapban az ellenzék több olyan kiadási törvényjavaslatot is megsemmisített, amivel Milei szerint veszélyeztették az ország költségvetési egyensúlyát.
„Az eredmény még a legoptimistább Milei-támogatók reményeit is felülmúlja” – mondta Marcelo García, az amerikai kockázati tanácsadó cég, a Horizon Engage amerikai igazgatója.
Ezzel az eredménnyel Milei könnyedén meg tudja védeni rendeleteit és vétóit a kongresszusban
– mondta García, hozzátéve, hogy a szövetségesek még inkább motiváltak lesznek a győztes elnök támogatására.
A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt, az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja, amely Maria Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martin politológusa szerint a kormányzati fáradtság és a korrupciós botrányok hatását tükrözi. Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban kijelentette, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti: az adminisztráció akár 40 milliárd dolláros segítséget nyújthat Argentínának, amely tartalmaz egy, már aláírt 20 milliárd dolláros valutacsere-megállapodást is.
Az amerikai kormány visszafogott kommentárja ellenére a Horizon Engage szakértői szerint Milei győzelme enyhítheti a gazdasági bizonytalanságot és előmozdítja a további deregulációs és kormányzati pénzügyi intézkedéseket.
A nemzetközi befektetők általában pozitívan fogadták a választási eredményt. Különösen a kormány azon teljesítményét értékelik nagyra, hogy a havi inflációt a Milei hivatalba lépése előtti 12,8 százalékról a múlt hónapban 2,1 százalékra csökkentette, miközben költségvetési többletet ért el és átfogó deregulációs intézkedéseket hozott.
A Corpay, a UBS, az Annex Wealth Management és a Bannockburn Capital Markets elemzései kiemelték, hogy
Milei most már politikai tőkét szerzett a strukturális reformok felgyorsításához, bár figyelmeztettek a gazdaság mélyebb problémáira is.
A Stimson Center elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy Milei eddig rendeleti úton kormányzott, ami bizonytalanságot okozott a befektetők körében, ám most esélyt kapott az átfogóbb gazdasági reformokra.
Orbán Viktor is reagált a közösségi médiában a választási győzelemre. A magyar miniszterelnök az X-en gratulált:
Gratulálok Milei elnök úrnak a rendkívüli győzelemhez! Magyarországot és Argentínát a szabadság és a szuverenitás iránti mély tisztelet köti össze; örömmel várjuk, hogy tovább erősítsük szoros együttműködésünket egy igazi hazafival. Éljen a szabadság!
Borítókép: Javier Milei lenyűgöző győzelmet aratott a vasárnapi félidős választásokon (Fotó: AFP)
