Nagy bajban Keir Starmer, megbukhat a miniszterelnök

A párttagság és a Munkáspárttal szövetséges szakszervezetek szavazatainak eredményét szombaton hirdették ki. Az összesítés alapján Lucy Powell 87 407, versenytársa, a kormány által favorizált Bridget Phillipson 73 536 voksot gyűjtött.

Keir Starmer brit miniszterelnök (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A vezetőhelyettes-választás közvetlen előzményeként szeptember elején lemondott miniszterelnök-helyettesi tisztségéről Angela Rayner, akiről kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagy értékű ingatlan megvásárlása után.

Rayner a Munkáspárt vezetőhelyettese is volt, és erről a posztjáról is távozott, ezért kellett választást kiírni a tisztség betöltésére.

Győzelmének szombati kihirdetése utáni beszédében Lucy Powell megismételte korábban is hangoztatott bírálatait. Úgy fogalmazott:

A választók úgy érzik, hogy a Munkáspárt »nem elég merész« azoknak a változásoknak a végrehajtásában, amelyeket a tavalyi parlamenti választások előtt és azóta is megígért.

Hozzátette: A mélyen gyökerező társadalmi egyenlőtlenségek még tovább mélyültek, márpedig a Munkáspárt hagyományos szerepe és politikája éppen ezeknek az egyenlőtlenségeknek az elsimítása.