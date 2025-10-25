Keir StarmerMunkáspártminiszterelnök

Nagy bajban Keir Starmer, megbukhat a miniszterelnök

Lucy Powellt választották a kormányzó brit Munkáspárt vezetőhelyettesévé. Powell személyében olyan politikus került a Labour második legmagasabb párttisztségébe, aki rendszeresen bírálja Keir Starmer miniszterelnököt, a párt vezetőjét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 25. 13:48
Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke (Fotó: AFP)
Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A párttagság és a Munkáspárttal szövetséges szakszervezetek szavazatainak eredményét szombaton hirdették ki. Az összesítés alapján Lucy Powell 87 407, versenytársa, a kormány által favorizált Bridget Phillipson 73 536 voksot gyűjtött. 

Keir Starmer brit miniszterelnök (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Keir Starmer brit miniszterelnök (jobbra) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A vezetőhelyettes-választás közvetlen előzményeként szeptember elején lemondott miniszterelnök-helyettesi tisztségéről Angela Rayner, akiről kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagy értékű ingatlan megvásárlása után.

Rayner a Munkáspárt vezetőhelyettese is volt, és erről a posztjáról is távozott, ezért kellett választást kiírni a tisztség betöltésére.

Győzelmének szombati kihirdetése utáni beszédében Lucy Powell megismételte korábban is hangoztatott bírálatait. Úgy fogalmazott: 

A választók úgy érzik, hogy a Munkáspárt »nem elég merész« azoknak a változásoknak a végrehajtásában, amelyeket a tavalyi parlamenti választások előtt és azóta is megígért.

Hozzátette: A mélyen gyökerező társadalmi egyenlőtlenségek még tovább mélyültek, márpedig a Munkáspárt hagyományos szerepe és politikája éppen ezeknek az egyenlőtlenségeknek az elsimítása.

A Labour új vezetőhelyettese szerint éppen ezért „irányváltásra” van szükség a párt politikájában.

Lucy Powell és Keir Starmer személyes ellentéteit jelezte, hogy amikor a miniszterelnök Angela Rayner távozása után kormányátalakítást hajtott végre, menesztette Powellt is a Munkáspárt alsóházi frakcióvezetői tisztségéből, amely a brit politikai berendezkedés alapján kabinettagsággal is jár. 
A Labour vezetőhelyettese rendszerint a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölti, ha a párt kormányon van. Erre a posztra azonban Starmer már a szeptemberi kormányátalakítás során kinevezte David Lammy addigi külügyminisztert, vagyis Lucy Powell nem lesz Keir Starmer kormányának tagja.

Starmer vezetésével a Munkáspárt támogatottsága a tavalyi választási győzelem óta meredeken csökkent.

 Ennek legutóbbi jele egy csütörtöki időközi választás volt, amelyet a walesi Caerphilly városában tartottak. Ebben a választókörzetben több mint száz éve – gyakorlatilag a párt megalapítása óta – mindig a munkáspárti jelölt győzött, most azonban a Labour példátlanul súlyos vereséggel a harmadik helyre szorult a walesi függetlenségre törekvő Plaid Cymru párt, illetve a Nigel Farage vezette radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK jelöltjei mögött.

Az eredmény ismertté válása után felerősödtek azok a hangok a Munkáspárt politikai hátországán belül, amelyek szerint Keir Starmernek távoznia kellene a párt vezetői tisztségéből és a kormány éléről.

Borítókép: Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu