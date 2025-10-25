Orbán Viktor a pápával találkozik

Orbán Viktor találkozik XIV. Leó pápával. A tárgyalásra október 27-én, hétfőn kerül sor Rómában, a Vatikánban. Ez a megbeszélés része Orbán Viktor diplomáciai útjának, amelyen ugyanazon a napon délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is találkozik. Erről ír az olasz sajtó.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Miről tárgyal Orbán Viktor és a pápa?

A találkozó témái várhatóan érintik az ukrajnai háborút, a békefolyamatot és a keresztény értékeket, hasonlóan Orbán Viktor korábbi pápai audienciáihoz. XIV. Leó pápa megválasztása óta ez lesz az első személyes találkozójuk.