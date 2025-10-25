Zelenszkij vadászrepülőbe szállt + videó

A NATO-tag Svédország bejelentette, hogy hajlandó eladni Ukrajnának akár 150 darab legmodernebb vadászgépét, ami az első ajánlat a szövetség egyik tagjától, hogy jelentős számú repülőgépet szállítson Kijevnek, amely korszerűsíteni kívánja kis és elöregedő légierőjét, számolt be róla a CNN.

Egy svéd Gripen JAS 39 repülőgép repülés közben az orleans-i 123-as légibázison tartott légibemutatón. Zelenszkij nagyon számít rájuk már a jövő évben.

Ezek nagyon klassz repülőgépek, nagy teljesítményű repülési platformok, amelyek széleskörű feladatok elvégzését teszik lehetővé. Ez megerősíti majd Ukrajnát, Svédországot és Európát is

– mondta Zelenszkij és Kristersson egy közös nyilatkozatban.

De mindkét vezető azt mondta, hogy

ez potenciálisan megváltoztathatja a játékszabályokat, nemcsak Ukrajna számára – amelynek kétségbeesetten szüksége van több légi harci képességre az Oroszország elleni háborúban –, hanem a NATO és az európai biztonság egésze számára is.

„Egy teljesen új és valóban jelentős fejezetet nyitunk kapcsolatainkban – Ukrajna és Svédország kapcsolataiban, és tágabb értelemben az európai biztonsági kapcsolatokban”

– írta Zelenszkij az X-en.

Ukrajnának nagy szüksége van vadászgépekre Oroszország 2022 februári inváziója óta. Abban az időben Ukrajna légi ereje nagyrészt szovjet korabeli repülőgépekből állt. Bár a nyugati országok régebbi, amerikai gyártmányú F-16-os modellekkel, valamint néhány francia Mirage géppel siettek Kijev segítségére, ezek nem voltak elegendőek az orosz légi fölény ellensúlyozásához.

A Gripen-E-t a szakértők alkalmasnak tartják az ukrajnai üzemeltetési körülményekre. A Gripen vadászgépek arról híresek, hogy viszonylag olcsók, könnyen karbantarthatók és felfegyverezhetők, és zord körülmények között is képesek működni – utakat vagy akár földutakat használva kifutópályának.

Míg a gép első változata az 1980-as évek végéről származik, az E modell csak a hónap elején állt szolgálatba a svéd légi erőnél.

Nagy előny, hogy az ukrán pilóták régebbi Gripen vadászgépeken és szimulátorokon gyakoroltak – mondta az ukrán légierő kommunikációs vezetője az RBC-Ukraine jelentése szerint.

Zelenszkij egy svédországi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, reméli, hogy országa jövőre megkaphatja és elkezdheti használni a Gripeneket.

„A hadseregünk számára a Gripenek prioritást élveznek”

– mondta az ukrán elnök a Reuters szerint.

Ha a megállapodás létrejön, és végül 150 repülőgép kerül Ukrajnába, Kijev válhat a Gripen-E legnagyobb üzemeltetőjévé világszerte. Svédország mellett Brazília, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Dél-Afrika és Thaiföld is repül Gripenekkel.

A bejelentés mindössze néhány nappal azután történt, hogy Zelenszkij kísérletét, miszerint nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne beszerezni az Oroszország mélyén végrehajtandó csapásokhoz, Donald Trump amerikai elnök elutasította.

