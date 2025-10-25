Trump gépre szállt, hogy lezárja a háborút + videó

Donald Trump elindult ázsiai körútjára, ahol magas téttel járó kereskedelmi tárgyalásokon vesz részt Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel – miközben újságíróknak azt nyilatkozta, hogy nyitott lenne egy találkozóra az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsong Unnal is.

Donald Trump amerikai elnök fontos tárgyalásokra indult (Fotó: AFP)

Trump, aki péntek este szállt fel Washingtonból, ötnapos útra indult Malajziába, Japánba és Dél-Koreába, ez az első látogatása a régióban, mióta januárban hivatalba lépett. Helyi idő szerint vasárnap reggel érkezik Malajziába.

Trump az út utolsó napján találkozik Hszi Csin-pinggel, remélve, hogy sikerül lezárniuk a világ két legnagyobb gazdasága közötti kíméletlen kereskedelmi háborút.

Trump vajon találkozik az észak-koreai vezetővel is?

Szombaton az Egyesült Államok és Kína gazdasági tisztviselői Kuala Lumpurban találkoztak, hogy felkészüljenek a találkozóra, és előzetes tárgyalásokat folytassanak az eszkalálódó vámpolitikai háború kulcsfontosságú kérdéseiről.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, hogy „nagyon jó találkozóra” számít Hszi Csin-pinggel, hozzátéve, hogy úgy gondolja, Kína kötni fog egy megállapodást, hogy elkerülje a november 1-jén hatályba lépő százszázalékos vámokat.

Ahogy Washingtonból elindult, Trump tovább szította a spekulációkat azzal kapcsolatban, hogy a Koreai-félszigeten esetleg találkozik Kim Dzsong Unnal, akivel utoljára 2019-ben egyeztetett.

Igen, ha akarjátok, terjesszétek szét a hírt, nyitott vagyok rá

– mondta Trump az elnöki gépen.