Kim Dzsong UnDonald TrumpWashingtonHszi Csin-ping

Trump gépre szállt, hogy lezárja a háborút + videó

Az amerikai elnök az út során magas téttel járó kereskedelmi tárgyalásokon vesz részt Hszi Csin-ping kínai vezetővel – de felmerült az észak-koreai vezetővel való találkozás lehetősége is. Trump fontos tárgyalásokon vesz részt.

Kozma Zoltán
2025. 10. 25. 13:09
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump elindult ázsiai körútjára, ahol magas téttel járó kereskedelmi tárgyalásokon vesz részt Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel – miközben újságíróknak azt nyilatkozta, hogy nyitott lenne egy találkozóra az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsong Unnal is.

Donald Trump amerikai elnök fontos tárgyalásokra indult (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök fontos tárgyalásokra indult (Fotó: AFP)

Trump, aki péntek este szállt fel Washingtonból, ötnapos útra indult Malajziába, Japánba és Dél-Koreába, ez az első látogatása a régióban, mióta januárban hivatalba lépett. Helyi idő szerint vasárnap reggel érkezik Malajziába. 

Trump az út utolsó napján találkozik Hszi Csin-pinggel, remélve, hogy sikerül lezárniuk a világ két legnagyobb gazdasága közötti kíméletlen kereskedelmi háborút.

Trump vajon találkozik az észak-koreai vezetővel is?

Szombaton az Egyesült Államok és Kína gazdasági tisztviselői Kuala Lumpurban találkoztak, hogy felkészüljenek a találkozóra, és előzetes tárgyalásokat folytassanak az eszkalálódó vámpolitikai háború kulcsfontosságú kérdéseiről.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, hogy „nagyon jó találkozóra” számít Hszi Csin-pinggel, hozzátéve, hogy úgy gondolja, Kína kötni fog egy megállapodást, hogy elkerülje a november 1-jén hatályba lépő százszázalékos vámokat.

Ahogy Washingtonból elindult, Trump tovább szította a spekulációkat azzal kapcsolatban, hogy a Koreai-félszigeten esetleg találkozik Kim Dzsong Unnal, akivel utoljára 2019-ben egyeztetett.

Igen, ha akarjátok, terjesszétek szét a hírt, nyitott vagyok rá

 – mondta Trump az elnöki gépen. 

Hozzátette: 

Nagyszerű kapcsolatom volt vele.

Észak-Korea követelményére reagálva, miszerint nukleáris államként kell elismerni őket a Washingtonnal folytatott párbeszéd előfeltételeként, Trump így felelt: 

Nos, szerintem amúgy is nukleáris hatalomnak tekinthetők. Ha azt mondod, hogy nukleáris hatalomként kell elismerni őket, nos, rengeteg nukleáris fegyverük van, azt meg kell mondanom.

A két vezető Trump első elnöki ciklusában háromszor találkozott. Kim Dzsong Un szintén nyitottságot mutatott egy találkozóra az amerikai elnökkel, ha Washington lemondja Phenjan nukleáris arzenáljának felszámolására vonatkozó követelését.

Dél-Korea újraegyesítési minisztere pénteken azt mondta, hogy „jelentős” esély van rá, hogy Trump és Kim találkozik, miközben az amerikai vezető Dél-Koreában tartózkodik, a CNN pedig múlt hétvégén névtelen forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy amerikai tisztviselők megvitatták egy ilyen találkozó megszervezését Trump látogatása alatt. Azonban mielőtt Trump pénteken elindult volna az Egyesült Államokból, amerikai tisztviselők igyekeztek csillapítani a spekulációkat, újságíróknak azt mondva, hogy jelenleg nincs tervben találkozó az észak-koreai vezetővel.

Trump első állomása Malajzia lesz, ahol a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján vesz részt. Ott várhatóan aláír egy kereskedelmi megállapodást Malajziával, és felügyeli Thaiföld és Kambodzsa közötti békemegállapodás aláírását.

Azt is mondta, hogy a csúcs keretében várhatóan találkozik Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel, hogy javítsák a kapcsolatokat a hónapokig tartó feszültségek után.

Trump következő állomása Tokió lesz, ahol találkozik Japán első női miniszterelnökével. Az új vezetőtől elvárható, hogy folytassa elődje terveit a katonai kiadások növelésére és 550 milliárd dolláros amerikai befektetésekre.

Az út fénypontja azonban várhatóan Dél-Korea lesz, ahol Trump részt vesz az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján, és ott találkozik Hszi Csin-pinggel is először, mióta visszatért a hivatalába.

A globális piacok figyelemmel kísérik, hogy a két vezető képes-e megállítani a kereskedelmi háborút.

A kereskedelmen túl várhatóan megvitatják Tajvant és Oroszországot, amely most kiterjesztett amerikai szankciók alá esik az ukrajnai háború miatt.

Mielőtt pénteken elindult volna a Fehér Házból, Trump újságíróknak azt mondta, hogy várja, hogy a Tajvan-kérdés előkerüljön a Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásain.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

