Orbán ViktorCPAC Hungaryorosz-ukrán háború

Magyarország a világpolitika középpontjában: nagy sikerrel zajlott a CPAC Hungary, közben fokozódik a háború

A nap legfontosabb eseménye a CPAC Hungary volt, ahol nemzetközi vezetők méltatták Magyarország szerepét, miközben az orosz–ukrán háború frontjain tovább fokozódtak a harcok és újabb támadások rázták meg Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 23:59
Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC-en Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Óriási érdeklődés mellett rendezték meg a CPAC Hungary idei eseményét, amely a nap meghatározó politikai történése volt. A rendezvényen több mint ötven országból érkeztek vendégek, köztük vezető politikusok és véleményformálók. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: a nyugati világ átalakulása zajlik, amelynek középpontjában az Egyesült Államok áll, európai előretolt bástyája pedig Magyarország.

CPAC Hungary 2026 Alice Weidel Fotó: Mirkó István

A konferencián több felszólaló is méltatta hazánkat. Santiago Abascal Magyarországot a szabadság és a szuverenitás példájának nevezte, míg Javier Milei az ország történelmét és a szabadság iránti elkötelezettségét emelte ki. A rendezvényen Donald Trump videóüzenetben szólt a résztvevőkhöz, és támogatásáról biztosította Orbán Viktort.

A CPAC Hungary mellett a nemzetközi figyelem az orosz–ukrán háborúra is irányult. A harcok több frontszakaszon is folytatódtak, miközben az orosz erők több térségben előrenyomultak. Zaporizzsja városát dróncsapás érte, amely halálos áldozatokat követelt, és több tucat ember megsérült.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország éjjel nagyszabású dróntámadást hajtott végre, amelynek jelentős részét ugyan sikerült elhárítani, de több becsapódást is rögzítettek. A harcok következtében több régióban is súlyos károk keletkeztek, és tízezrek maradtak áram nélkül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
