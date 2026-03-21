Szijjártó PéterBarátság kőolajvezetékTörök Áramlat

Szijjártó Péter: A támadások folytatására kell számítanunk + videó

Az ukránok az olajblokád kudarca után már a teljes energiabiztonságunkat veszik célba – erről beszélt Szijjártó Péter a CPAC Hungary rendezvényen, ahol a Török Áramlat elleni dróntámadások veszélyére is figyelmeztetett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 19:08
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI
„Láttuk, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat földgázvezetékeket. Mi a garancia arra, hogy a Magyarország ellátását biztosító Török Áramlat esetében ez nem fog megtörténni?” – hangzott el a kérdés a CPAC Hungaryn. 

Amíg nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, addig Ukrajna sem számíthat a milliárdos hitelre Fotó: AFP

Nézd, az világos, hogy az ukránok, miután kudarcot vallottak az olajblokáddal, mert nem ma kezdtük a szakmát, és felkészültünk és kivédtük ezt a támadást, most egy totális energiablokáddal próbálkoznak!

– felelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

„Az elmúlt napokban 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra. Ezeknek a támadásoknak a folytatására kell számítanunk. Tehát a következő hetekben biztosra vehetik, az ukránok gőzerővel fogják támadni a Magyarország földgázellátása szempontjából kritikus vezetéket!” – tette hozzá.

 

Itt számunkra garancia az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztülmegy ez a vezeték, komolyan veszi, felkészül és megvédi az infrastruktúrát. Az oroszországi kompresszorállomás elleni támadásokat az oroszok kivédték

 – magyarázta. „Hallhattuk, hogy a szerbeknél is készenlétbe helyezték a biztonsági erőket az energia-infrastruktúra védelme érdekében, és nálunk is a miniszterelnök elrendelte, hogy nagyon szigorúan és nagyon alaposan védjék meg a hatóságaink az energia-infrastruktúrát. Így lehet garantálni azt, hogy Magyarország energiaellátását nem tudja Ukrajna totális blokád alá venni, meg kell védeni magukat” – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Teljes energiablokád alá venné Magyarországot Ukrajna

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekNémetország

Ezt biztosan Ionescu írja

Bayer Zsolt avatarja

Ideküldik a 2. Német LMBTQ-dandárt?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
