„Láttuk, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat földgázvezetékeket. Mi a garancia arra, hogy a Magyarország ellátását biztosító Török Áramlat esetében ez nem fog megtörténni?” – hangzott el a kérdés a CPAC Hungaryn.
Szijjártó Péter: A támadások folytatására kell számítanunk + videó
Az ukránok az olajblokád kudarca után már a teljes energiabiztonságunkat veszik célba – erről beszélt Szijjártó Péter a CPAC Hungary rendezvényen, ahol a Török Áramlat elleni dróntámadások veszélyére is figyelmeztetett.
Nézd, az világos, hogy az ukránok, miután kudarcot vallottak az olajblokáddal, mert nem ma kezdtük a szakmát, és felkészültünk és kivédtük ezt a támadást, most egy totális energiablokáddal próbálkoznak!
– felelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
„Az elmúlt napokban 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra. Ezeknek a támadásoknak a folytatására kell számítanunk. Tehát a következő hetekben biztosra vehetik, az ukránok gőzerővel fogják támadni a Magyarország földgázellátása szempontjából kritikus vezetéket!” – tette hozzá.
Itt számunkra garancia az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztülmegy ez a vezeték, komolyan veszi, felkészül és megvédi az infrastruktúrát. Az oroszországi kompresszorállomás elleni támadásokat az oroszok kivédték
– magyarázta. „Hallhattuk, hogy a szerbeknél is készenlétbe helyezték a biztonsági erőket az energia-infrastruktúra védelme érdekében, és nálunk is a miniszterelnök elrendelte, hogy nagyon szigorúan és nagyon alaposan védjék meg a hatóságaink az energia-infrastruktúrát. Így lehet garantálni azt, hogy Magyarország energiaellátását nem tudja Ukrajna totális blokád alá venni, meg kell védeni magukat” – zárta.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
