„Önnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt. Négy évvel ezelőtt ön volt a sztárfellépő az ellenzék rendezvényén, miután mi 20 százalékponttal megnyertük a választást. Gondolja csak át, Budapest nagyszerű hely” – írta Szijjártó az X-en.
Szijjártó Péter: A lengyel kormányfőnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt
A lengyel kormányfőnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt – üzente az X-en szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Donald Tusknak, aki korábban bírálta a lengyel államfő részvételét a CPAC Hungary budapesti rendezvényén.
A bejegyzés előzménye, hogy Donald Tusk az X-en azt írta: (Karol) Nawrocki (lengyel) elnök részvétele a budapesti, oroszbarát és euroszkeptikus politikusok találkozóján súlyos hiba, és megerősíti azt a veszélyes stratégiát, amely az Európai Unió gyengítésére és Putyin megerősítésére irányul.
A lengyel kormány nemrég olyan törvénymódosítást kezdeményezett, amely megszüntetné az ország korrupcióellenes hivatalát, és annak hatásköreit más állami szervekhez csoportosítaná át. A javaslat már átment a parlamenten, de az ellenzéki tiltakozás miatt továbbra sem biztos a hatályba lépése. Donald Tusk tervei kísértetiesen hasonlítanak a tavaly nyáron Ukrajnában történtekhez, amikor a korrupciós botrányok kitörése előtt az ukrán elnök megpróbálta megszüntetni a NABU és a SAP függetlenségét.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!