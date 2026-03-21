Szijjártó PéterTuskCPAC HungaryBudapest

Szijjártó Péter: A lengyel kormányfőnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt

A lengyel kormányfőnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt – üzente az X-en szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Donald Tusknak, aki korábban bírálta a lengyel államfő részvételét a CPAC Hungary budapesti rendezvényén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 21:34
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI Fotószerkesztőség
„Önnek is el kellene jönnie Budapestre még április 12. előtt. Négy évvel ezelőtt ön volt a sztárfellépő az ellenzék rendezvényén, miután mi 20 százalékponttal megnyertük a választást. Gondolja csak át, Budapest nagyszerű hely” – írta Szijjártó az X-en.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A bejegyzés előzménye, hogy Donald Tusk az X-en azt írta: (Karol) Nawrocki (lengyel) elnök részvétele a budapesti, oroszbarát és euroszkeptikus politikusok találkozóján súlyos hiba, és megerősíti azt a veszélyes stratégiát, amely az Európai Unió gyengítésére és Putyin megerősítésére irányul.

A lengyel kormány nemrég olyan törvénymódosítást kezdeményezett, amely megszüntetné az ország korrupcióellenes hivatalát, és annak hatásköreit más állami szervekhez csoportosítaná át. A javaslat már átment a parlamenten, de az ellenzéki tiltakozás miatt továbbra sem biztos a hatályba lépése. Donald Tusk tervei kísértetiesen hasonlítanak a tavaly nyáron Ukrajnában történtekhez, amikor a korrupciós botrányok kitörése előtt az ukrán elnök megpróbálta megszüntetni a NABU és a SAP függetlenségét.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
