Szijjártó PéterMileiArgentína

Szijjártó Péter: Történelmi látogatást tett az argentin elnök Budapesten + videó

Történelmi jelentőségűnek nevezte Javier Milei budapesti látogatását Szijjártó Péter, hangsúlyozva: a két ország között erős politikai és értékalapú szövetség alakult ki.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 19:45
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Amint az a háttérből is látszik, az argentin elnök járt itt Budapesten. Ez az első alkalom, hogy egy argentin elnök eljött Magyarországra. Szokták mondani, hogy el vagyunk szigetelve, hát mondjuk azt, hogy nem így tűnik. Argentína az egyik főszereplő ma a világpolitikában” – hangsúlyozza legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

Az egyenesség, az őszinteség, a világos beszéd jellemzi Milei elnököt. Valószínűleg ezért is vannak nagyon jóban a mi miniszterelnökünkkel: Orbán Viktor és Milei elnök úr kifejezetten jó barátságot ápolnak egymással. Nem véletlen, hogy az argentin elnök eljött ide a CPAC-re, hogy kifejezze a támogatását, hiszen értékbeli kérdésekben, a nemzetközi politika fő kérdéseiben mind-mind egyetértünk egymással

 – tette hozzá. 

„Kiállunk Donald Trump béketörekvései mellett, elutasítjuk a tömeges illegális migrációt, megvédjük a családjainkat a genderideológiától. Sok fontos szövetségesünk van és közülük is az argentin elnök az egyik legfontosabb. Soha korábban argentin elnök nem járt itt Budapesten, úgyhogy a látogatás jelentőségét nehéz eltúlozni” – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
