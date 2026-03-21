Régen nem így volt, de most már Argentína és Magyarország szoros szövetségesek, hiszen a legfontosabb értékbeli dolgokban és a legfontosabb nemzetközi politikai ügyekben is támogatjuk egymást, határozottan kiállunk a migrációval szemben, egyértelmű veszélynek gondoljuk a tömeges illegális migrációt – mondta el a külgazdasági és külügyminiszter szombaton, azt követően, hogy részt vett Javier Milei argentin államfő fogadásán a karmelita kolostorban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a két ország kereskedelmi forgalma hatszorosára nőtt a nemzeti kormány alatt.
Szijjártó Péter: Argentína és Magyarország szoros szövetségesek
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető úgy fogalmazott, „Kiállunk Donald Trump elnök béketörekvései mellett, és kiállunk az agresszív genderideológia terjesztése ellen, a családok mellett. Reméljük, hogy az argentinok törekvései a nemzetközi politikában sikerre vezetnek, mert hogyha az argentin racionális külpolitika érvényesül, akkor az azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetek működésében is végre a józan ész talajára vissza tudunk térni ”.
További Külföld híreink
A két ország között hatszorosára nőtt a kereskedelmi forgalom, amióta mi kormányzunk itt, Magyarországon, és most küszöbönáll egy széles körű nukleáris együttműködésnek a felépítése, amely alapvetően egy nukleáris technológiai együttműködés lesz. Ez azért nagyon fontos, mert a nukleáris energia terén – hasonlóan például az autóiparhoz – elképesztő technológiai forradalom zajlik, és ebben az argentinok kifejezetten fontos szerepet játszanak
– mondta.
További Külföld híreink
A miniszter úgy vélte, „ha mi, magyarok a nukleáris technológiai forradalomban az élen tudunk menni, akkor az hosszú távon az ország energiabiztonságát és ezen keresztül a gazdaság biztonságát is javítani tudja”.
Az argentinok most az OECD-hez próbálnak csatlakozni, Magyarország minden erejével támogatja ezt a folyamatot is – szögezte le. „Milei elnök úr volt az első argentin elnök, aki meglátogatott minket Magyarországon” – tette hozzá Szijjártó Péter.
Borítókép: Javier Milei argentin államfő és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!