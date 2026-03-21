A köztársasági elnök a Szent György téren katonai tiszteletadással fogadta a hivatalos látogatásra Budapestre érkező Javier Milei argentin államfőt, majd négyszemközti, illetve plenáris tárgyaláson egyeztetett a dél-amerikai ország vezetőjével. Milei személyében első alkalommal érkezett argentin államfő Magyarországra, írja az MTI.
Sulyok Tamás és Javier Milei a szuverenitás mentén erősítené a magyar–argentin szövetséget
Sulyok Tamás szerint a nemzeti érdekek előtérbe helyezése erősíti a stabilitást és az együttműködést Argentínával
Sulyok Tamás: Argentína is elkötelezettje a nemzeti érdekeknek
Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy a több mint százéves diplomáciai kapcsolatban álló Magyarország és Argentína egyaránt elkötelezettek a nemzeti érdekeknek a nemzetközi színtéren való hatékony érvényesítése mellett.
Mindkét ország vallja, hogy a nemzetek önálló döntéshozatala erősíti a stabilitást és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést. Támogatják a nemzeti szuverenitást, és a multilaterális fórumokon számos globális kérdésben azonos álláspontot képviselnek.
A köztársasági elnök méltatta, hogy az Argentínában élő, mintegy 40-50 ezer fős magyar diaszpóra tagjait sosem korlátozták identitásuk megtartásában, akik így aktív és szervezett kulturális életet élhetnek, őrizve gyökereiket, hagyományaikat. A magyar közösség szerepe kiemelten fontos a két ország közötti baráti kapcsolatok erősítésében, Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja a közösség működését – tette hozzá Sulyok Tamás.
További Külföld híreink
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Javier Milei argentin elnök a Sándor-palotában 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
