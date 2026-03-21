Sulyok Tamás és Javier Milei a szuverenitás mentén erősítené a magyar–argentin szövetséget

Forrás: Sándor-palota2026. 03. 21. 13:39
Sulyok Tamás köztársasági elnök és Javier Milei argentin elnök a Sándor-palotában 2026. március 21-én Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI
A köztársasági elnök a Szent György téren katonai tiszteletadással fogadta a hivatalos látogatásra Budapestre érkező Javier Milei argentin államfőt, majd négyszemközti, illetve plenáris tárgyaláson egyeztetett a dél-amerikai ország vezetőjével. Milei személyében első alkalommal érkezett argentin államfő Magyarországra, írja az MTI.

Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadja Javier Milei argentin elnököt a Sándor-palotában 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Sulyok Tamás: Argentína is elkötelezettje a nemzeti érdekeknek

Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy a több mint százéves diplomáciai kapcsolatban álló Magyarország és Argentína egyaránt elkötelezettek a nemzeti érdekeknek a nemzetközi színtéren való hatékony érvényesítése mellett. 

Mindkét ország vallja, hogy a nemzetek önálló döntéshozatala erősíti a stabilitást és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést. Támogatják a nemzeti szuverenitást, és a multilaterális fórumokon számos globális kérdésben azonos álláspontot képviselnek.

A köztársasági elnök méltatta, hogy az Argentínában élő, mintegy 40-50 ezer fős magyar diaszpóra tagjait sosem korlátozták identitásuk megtartásában, akik így aktív és szervezett kulturális életet élhetnek, őrizve gyökereiket, hagyományaikat. A magyar közösség szerepe kiemelten fontos a két ország közötti baráti kapcsolatok erősítésében, Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja a közösség működését – tette hozzá Sulyok Tamás.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Javier Milei argentin elnök a Sándor-palotában 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
