Sulyok Tamás és Javier Milei a szuverenitás mentén erősítené a magyar–argentin szövetséget

Sulyok Tamás: Argentína is elkötelezettje a nemzeti érdekeknek

Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy a több mint százéves diplomáciai kapcsolatban álló Magyarország és Argentína egyaránt elkötelezettek a nemzeti érdekeknek a nemzetközi színtéren való hatékony érvényesítése mellett.

Mindkét ország vallja, hogy a nemzetek önálló döntéshozatala erősíti a stabilitást és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést. Támogatják a nemzeti szuverenitást, és a multilaterális fórumokon számos globális kérdésben azonos álláspontot képviselnek.

A köztársasági elnök méltatta, hogy az Argentínában élő, mintegy 40-50 ezer fős magyar diaszpóra tagjait sosem korlátozták identitásuk megtartásában, akik így aktív és szervezett kulturális életet élhetnek, őrizve gyökereiket, hagyományaikat. A magyar közösség szerepe kiemelten fontos a két ország közötti baráti kapcsolatok erősítésében, Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja a közösség működését – tette hozzá Sulyok Tamás.