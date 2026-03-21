Párhuzamos diktátorrajzok: Donald Tusk és Magyar Péter

Nem pusztán hangzatos címével keltett figyelmet az Utolsó figyelmeztetés azok számára, akik a lengyel alkotó trió filmjét megnézték pénteken az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Mandiner estjén, olyan nagy sikert aratott. A Donald Tusk jelenlegi lengyelországi miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza nevű brüsszeli bábpárt elnöke feltűnő hasonlóságait mérnöki precizitással bemutató film vetítését követően Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Zbigniew Ziobróval, Lengyelország korábbi, a nemzeti kormány alatti igazságügyi miniszterével és főügyészével Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője beszélgetett. Kiderült: a hasonlatosságok a brüsszeli politikai megrendelőknek és a modell legyártóinak azonos hatalomátvételi szándékait tükrözik.

Megyeri Dávid
2026. 03. 21. 9:08
Fotó: Havran Zoltán
Bravúros technikai megoldásokkal egymás mellé montírozza Michal Karnowski, Marcin Tulicki és Michal Adamczyk Utolsó figyelmeztetés című filmje a Donald Tusk-féle rendezvényeket, kinyilatkoztatásokat a tiszás führer demagóg kirohanásaival. Így szinte szinkronban lehet meggyőződni arról, mennyire egymáshoz két tojásként hasonlító, politikai ikertestvérekként lehet őket látni és értékelni. Nem üres lózung azonban, hogy sokkolóak azok a lengyelországi jelenetek, amelyek a brutális leszámolás stációit naturalisztikusan tárják a publikum elé. Ott ugyanis az új baloldali vezetés valóban megvalósította azt, amiről a Tisza párti vezetők hangosan, nagy nyilvánosság előtt álmodoznak. Lehet látni, amint a köztévé székházába rendőrök betörnek, a jogszerűségnek még a látszatára sem adva elhurcolják a vezetőket, munkatársakat, s embertelenül megverik a tiltakozókat. Ez nálunk, Magyarországon még csak brüsszeli terv, de a film készítői figyelmeztetnek: hatalomra kerülésük esetén ez lesz a realitás, hiszen egyfajta kísérleti terepként kezelik a megrendelők a lengyel és a magyar társadalmat. 

Az analógiák, párhuzamosságok szembeszökők a film alapján. Tusk is a brüsszeli pénzek hazahozatalával, a korrupció konkrétumok nélküli megszüntetésével, az Európai Ügyészséghez csatlakozással kampányolt, no meg azzal, hogy minden rossz, ami az államhoz kötődik. A gátlástalan ígéretorgia is döbbenetesen hasonlatos a tiszás ikerpárt vezérééhez, s nyilvánvaló az azonosság, ahogyan a sajtót kezelik. Donald Tusk is úgy beszél az őt kérdező újságírókkal, mint a kapcaronggyal, s azt mondja nekik több ízben a filmben: „Szégyelljétek magatokat!” Magyar Péter kísértetiesen ugyanúgy próbálja becsmérelve megalázni az őt kérdezni merészelő újságírókat, leszámolást helyezve kilátásba velük szemben, de az Út a börtönbe programja szintén Tuskot idézi. A lengyel kormányfőt lehet is hallani, amint mosolyogva büszkélkedik vele, hogy elmondta magyar párttársának, tanítványának, hogy kell ezt csinálni. 

Harcoló demokrácia

Zbigniew Ziobro, aki az állami üldöztetés miatt hazánkba menekült, a pódiumbeszélgetésen felháborodásának adott hangot, s botrányosnak nevezte, hogy egy állami vezető, az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Emlékeztetett a párhuzamosságokra, így a filmben is elhangzó Tusk-féle harcoló demokrácia modellre, amelynek jegyében a legkülönbözőbb jogtiprások zajlanak a brüsszeli vezetés jóváhagyásával. Felemlítette, milyen felháborodást keltett az az eset, amikor egy hetvenöt éves rákbeteg idős embert vittek el a hatósági személyek, akik bárkinek a lakásába betörnek, hogy onnan hurcolják el. Szerinte ez a probléma nem csökkenő, hanem inkább növekvő a mai Lengyelországban. Elmondta azt is: Tusk annak idején száz napra száz ígéretet tett, de csak kettőt váltott valóra. Tanulságos továbbá, ahogy 

a fiatalokat átverte: munkahelyeket ígért nekik, ám ebből az lett, hogy Lengyelországban a legnagyobb a fiatalok munkanélkülisége. 

Orbán Balázs az április 12-i választás előtt legutolsó figyelmeztetésként aposztrofálta a filmet. Rámutatott: az egyik 

leghangsúlyosabb eleme a kétarcúság.

Az a régi-új módi, hogy mást mondanak, mint amit cselekszenek egyes politikusok. Ez az antidemokratikus eljárás az emberek végtelen lekezelése, hülyének nézése. Mind plasztikusabban válik el ezért, hogy vannak a szervilis brüsszelita politikusok, szemben a patriótákkal, akik a nemzeti érdekeket tartják szem előtt. Az előbbiek viszont, ha nem fogadják el az álláspontjukat, rögtön retorzióval, esetleg börtönnel fenyegetőznek. 

Orbán Balázs aláhúzta: nincs harmadik út, ezért ajánlja a patriótákat. 

Szalai Zoltán arról beszélt, hogy benne a lengyelországi jogállamellenes események kapcsán Wojciech Jaruzelski tábornok 1981-es keményvonalas kommunista katonai hatalomátvétele idéződött fel. 

S hogy mi lesz április 12-én?

Zbigniew Ziobro hangsúlyozta: szurkol Orbán Viktornak, mert a nemzeti szuverenitás megőrzésének Magyarország a bástyája. Orbán Balázs emlékeztetett: a magyar miniszterelnöknek mindig van egy komoly terve, és ez így van most is. Úgy fogalmazott: „megnyerjük a választást és utána újraszervezzük a közép-európai együttműködést, amit szétvertek a brüsszeliek, a németek. Letoljuk a pályáról a jelenlegi uniós elitet és visszaállítjuk a Nemzetek Európáját.” 

Borítókép: Orbán Balázs, Zbigniew Ziobro és Szalai Zoltán (Fotó: Székelyhidi Baláz )    

 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

