Az olasz lapok is kiemelt figyelemmel követték a budapesti eseményeket

A jobboldali olasz orgánumok, a szuverenista erők látványos győzelmeként és a szabadság melletti hitvallásként írtak az eseményről. A sajtóorgánumok idézik Salvini elismerő szavait, aki „hősnek” nevezte Orbán Viktort, az egyetlen vezetőnek, aki hazája érdekeiért bátran szembenéz a brüsszeli bürokráciával. A Liga politikusa Budapestet a „szabadság bástyájaként” ábrázolta, amely ma is képes megvédeni Európa értékeit. A híradások kiemelték Salvini beszédének legfőbb üzenetét: a béketeremtés sürgetését.

Az olasz politikus szimbolikus gesztussal, magyar nyelven is többször megismételte: „Legyen béke!”

Beszédében arra buzdította a választókat, hogy támogassák a Fideszt, hiszen a közelgő voksolás tétje nem kevesebb, mint Európa békéje és szabadsága. Reményét fejezte ki, hogy a magyarok a büszkeséget, a szuverenitást, a keresztény identitást és a biztonságos, lezárt határokat választják.

Az olasz lapok említik az is, hogy

olyan stabil szövetség fűzi az európai patriótákat, mely lehetővé teszi, hogy a nehéz sorsfordító pillanatokban kiálljanak egymásét.

Erre utalt Salvini is, aki a Millenáris Park színpadán megköszönte Orbán Viktor és a magyar nép a támogatását. Amiért kiálltak mellette az öt évig tartó bírósági eljárás alatt, amit azért szenvedett el, mert lezárta Olaszország határait az illegális migráció előtt.