Matteo SalviniPatrióták EurópáértBudapest

Az olasz lapok is kiemelt figyelemmel követték a budapesti eseményeket

Kiemelt sajtófigyelem kísérte Matteo Salvini budapesti látogatását a Patrióta Nagygyűlésen, amely az olasz lapok szerint messze túlmutatott egy egyszerű politikai találkozón. Az sajtó képviselői egyetértenek abban, hogy a magyar fővárosban egy új, összeurópai jobboldali pólus építésének mérföldkövét rakták le. A baloldali sajtó aggódva figyelte a magyar miniszterelnök körül formálódó összefogást.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 24. 23:59
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes Fotó: Ladóczki Balázs
A jobboldali olasz orgánumok, a szuverenista erők látványos győzelmeként és a szabadság melletti hitvallásként írtak az eseményről. A sajtóorgánumok idézik Salvini elismerő szavait, aki „hősnek” nevezte Orbán Viktort, az egyetlen vezetőnek, aki hazája érdekeiért bátran szembenéz a brüsszeli bürokráciával. A Liga politikusa Budapestet a „szabadság bástyájaként” ábrázolta, amely ma is képes megvédeni Európa értékeit. A híradások kiemelték Salvini beszédének legfőbb üzenetét: a béketeremtés sürgetését. 

Az olasz politikus szimbolikus gesztussal, magyar nyelven is többször megismételte: „Legyen béke!” 

Beszédében arra buzdította a választókat, hogy támogassák a Fideszt, hiszen a közelgő voksolás tétje nem kevesebb, mint Európa békéje és szabadsága. Reményét fejezte ki, hogy a magyarok a büszkeséget, a szuverenitást, a keresztény identitást és a biztonságos, lezárt határokat választják. 

Az olasz lapok említik az is, hogy 

olyan stabil szövetség fűzi az európai patriótákat, mely lehetővé teszi, hogy a nehéz sorsfordító pillanatokban kiálljanak egymásét. 

Erre utalt Salvini is, aki a Millenáris Park színpadán megköszönte Orbán Viktor és a magyar nép a támogatását. Amiért kiálltak mellette az öt évig tartó bírósági eljárás alatt, amit azért szenvedett el, mert lezárta Olaszország határait az illegális migráció előtt. 

Salvini beszéde végén keményen odaszólt. Kijelentette, hogy a magyar nép szabad szavazata többet ér Soros milliárdjainál és Zelenszkij fenyegetéseinél.  

A liberális és baloldali lapok, aggodalmuknak adtak hangot a formálódó összefogás láttán. 

Értékelésük szerint az olasz miniszterelnök-helyettes látogatása egyfajta „mentőöv” volt a magyar kormányfő számára. Nehezményeztek, amiért Salvini az igazságügyi reformról szóló népszavazás zárónapján az eredményeket nem hazájában, hanem Budapesten Orbán Viktort dicsőítette. A lapok azonban elismerték, hogy a kormány által kezdeményezett referendum a Liga által vezetett tartományokban szerzett döntő többséget, ők jelentik a stabil választóbázist.

