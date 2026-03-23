Matteo Salvini: Felajánlom személyes elkötelezettségemet és a Liga egészének támogatását

A rendezvényen az olasz miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy, hogy a magyar választás nem csak hazánk, de Európa szempontjából is meghatározó. Matteo Salvini egyúttal töretlen támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt és megköszönte Magyarország támogatását az ellene zajló politikai perben.
Az olasz miniszterelnök-helyettes beszédében kitért rá, hogy Magyarország hamarosan választás elé néz, amihez sok sikert kívánt. Matteo Salvini egyúttal úgy fogalmazott: „Kívánom, sőt úgy gondolom, hogy a magyar nép büszkén és Magyarország érdekét szem előtt tartva fog dönteni”.
Salvini elmondta, hogy a Patrióták Európáért közössége, a kontinens politikájának elmúlt éveiben az egyik legszebben és leginkább tapinthatóan megjelenő valóság. „Így, hogy együtt vagyunk, nektek köszönhetően egyre több kézzelfogható eredményt tudunk közösen felmutatni” – fogalmazott. Salvini egyúttal azonban nyomatékosította, hogy a harc még nem ért véget, a küzdelem még csak most kezdődik.
