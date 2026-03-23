I. Patrióta Nagygyűlés: Magyarország a szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává vált

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője is felszólalt a Millenárison az első Patrióta Nagygyűlés színpadán – mégpedig részben magyarul.

Geert Wilders a magyar történelmet és Orbán Viktor sikereit méltatta Fotó: Ladóczki Balázs

Kedves magyar barátaim, magyar patrióták tisztelgek előttetek!

– indította beszédét Wilders, akinek a felesége egy korábbi magyar diplomata.

„Kiváltság számomra, hogy itt lehetek és támogathatom a kiváló vezetőt és kedves barátomat, Orbán Viktort” – mondta a holland politikus.

A miniszterelnökötök egy oroszlán. Egy juhok vezette kontinensen Orbán Viktor megmutatta, mit jelent emelt fővel állni. Tudja, hogy a vezető elsőként a népe felé tartozik kötelezettséggel. Nem a távoli elitek és nem a kinevezett bürokraták felé

– fogalmazott Geert Wilders.

Az elmúlt 16 év során Magyarország valami rendkívüli dologgá vált, szimbólummá. A szuverenitás, a magabiztosság és a remény szimbólumává. Pontosan ez az, amiért a brüsszeli eurokraták azt akarják, hogy más miniszterelnököt válasszatok. Olyat, aki meghajol, aki engedelmeskedik, és akinek nem a magyarok az elsők

– hívta fel a figyelmet.

De Magyarország nem hajol meg. Magyarország soha nem hajol meg. Tudom, mert ismerlek benneteket. Ismerem a történelmeteket. Magyarok vagytok, hősök leszármazottai, az egri asszonyok gyermekei – emelte ki Wilders.

Éljen Magyarország!

– tette hozzá magyarul.

1956-ban Magyarország újra megmutatta a világnak, mit jelent a bátorság. Fellázadtatok a zsarnokság ellen. És bár forradalmat szétzúzták, a szelleme fennmaradt. Itt él a mai napig, itt él bennetek! – hangsúlyozta a holland politikus.

Ugyanaz a nép vagytok. Merész, bátor, megtörhetetlen. Egy nép, amely nem adja meg magát, egy nép, amely nem adja fel az identitását, amely nem hajlandó belefulladni a bevándorlás és az iszlamizálódás cunamijába. Biztonságos utcákat akartok, erős családokat akartok, azt akarjátok, hogy a gyermekeitek olyan országban nőjenek fel, amely hű a keresztény gyökereihez. A szuverenitásotokat Budapesten akarjátok tartani, és nem Brüsszelnek akarjátok átadni – sorolta Wilders.

És pontosan ez az, amit Orbán Viktor adott nektek. A vezetésével garantált, hogy a közösségeitek virágozzanak, a kulturális örökségetek fennmaradjon, és Magyarország továbbra is szabad és szuverén nemzetként boldoguljon.

Magyarországnak szüksége van Orbán Viktorra

– hangsúlyozta, ismét magyarul.

Hadd mondjak valamit! Nem csak nektek, Európának is szüksége van Orbánra

– hívta fel a figyelmet.