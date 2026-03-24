Orbán Viktor hatalmas bejelentése után retteghet a brüsszeli elit

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója és kutatási vezetője közösségimédia-posztjában közölte, hogy meglátása szerint Orbán Viktor az I. Patrióta-nagygyűlésen fontos beszédet mondott.

Mráz Ágoston Sámuel szerint Orbán Viktor rendkívül fontos beszédet mondott.

A Nézőpont Intézet alapítója felhívta rá a figyelmet, hogy a kampány forrósodó szakaszában nem biztos, hogy mindenki számára feltűnt, de a miniszterelnök ismertette „Brüsszel meghódításának” menetrendjét.

Közlése szerint a 2029-es európai parlamenti választásokig célul tűzték ki, hogy a Patrióták és szövetségeseik megnyerhessék – a magyar után – a francia elnökválasztást, valamint a lengyel, a német vagy a spanyol parlamenti választást, továbbá újra megnyerjék Olaszországot vagy Csehországot.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor nemcsak azt jelentette be, hogy nem enged a Brüsszelből – vagy brüsszeli biztatásra Kijevből – érkező zsarolásnak, hanem azt is, hogy nem kíván brüsszeli–magyar kiegyezést kötni, amennyiben az akadályozza a brüsszeli rendszerváltást.

Kiemelte, hogy a miniszterelnök szerint tárgyalni és megállapodásokat kötni lehet, azonban ezek nem térítik el céljától sem fenyegetéssel, sem pénzzel, sem pozitív vagy negatív sajtóval, és célja, hogy a Patrióták részt vehessenek Európa kormányzásában.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az alternatív politikai erőként jellemzett Patrióták megszülettek, megerősödtek és növekednek, ugyanakkor már nem elegendő pusztán nagynak lenniük, hanem fel kell készülniük Európa irányítására is.

Ezzel összefüggésben arra utalt, hogy a Fidesz 2010 előtt szisztematikusan készült Magyarország kormányzására, és hangsúlyozta a szaktudás, a jövőkép és a szakemberek szükségességét.

Végül írásában úgy összegzett, hogy a brüsszeli békés rendszerváltás jelenleg lehetetlennek vagy távolinak tűnhet, ugyanakkor példaként említette, hogy korábbi magyar politikai szereplők tapasztalatot szerezhettek hasonló folyamatokról. Úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli elit helyében nem lenne nyugodt.

Ha élne még Kádár János, Grósz Károly, Pozsgay Imre, Antall József vagy Horn Gyula, tudnának róla mesélni, milyen is volt, amikor legutóbb Orbán Viktor és társai rátették életüket a szabad Magyarország megteremtésére. Én nem lennék nyugodt a brüsszeli elit helyében

– tette hozzá.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)