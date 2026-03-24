Rendkívüli

LSD után kokain, újabb hangfelvétel került elő Radnai Márkról + videó

Mráz Ágoston SámuelBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor hatalmas bejelentése után retteghet a brüsszeli elit

A Nézőpont Intézet igazgatója szerint Orbán Viktor az I. Patrióta-nagygyűlésen a „Brüsszel meghódítására” vonatkozó menetrendet is ismertette. Mráz Ágoston Sámuel elmondta, hogy a Patrióták és szövetségeseik célja, hogy a 2029-es európai parlamenti választásokig több meghatározó európai választást is megnyerjenek, és részt vegyenek Európa kormányzásában. Orbán Viktor nemcsak azt jelentette be, hogy nem enged a Brüsszelből – vagy brüsszeli biztatásra Kijevből – érkező zsarolásnak, hanem azt is, hogy nem kíván brüsszeli–magyar kiegyezést kötni, amennyiben az akadályozza a brüsszeli rendszerváltást.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 8:29
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója és kutatási vezetője közösségimédia-posztjában közölte, hogy meglátása szerint Orbán Viktor az I. Patrióta-nagygyűlésen fontos beszédet mondott.

Mráz Ágoston Sámuel szerint Orbán Viktor rendkívül fontos beszédet mondott. Fotó: MTI Fotószerkesztőség

A Nézőpont Intézet alapítója felhívta rá a figyelmet, hogy a kampány forrósodó szakaszában nem biztos, hogy mindenki számára feltűnt, de a miniszterelnök ismertette „Brüsszel meghódításának” menetrendjét.

Közlése szerint a 2029-es európai parlamenti választásokig célul tűzték ki, hogy a Patrióták és szövetségeseik megnyerhessék – a magyar után – a francia elnökválasztást, valamint a lengyel, a német vagy a spanyol parlamenti választást, továbbá újra megnyerjék Olaszországot vagy Csehországot.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor nemcsak azt jelentette be, hogy nem enged a Brüsszelből – vagy brüsszeli biztatásra Kijevből – érkező zsarolásnak, hanem azt is, hogy nem kíván brüsszeli–magyar kiegyezést kötni, amennyiben az akadályozza a brüsszeli rendszerváltást.

Kiemelte, hogy a miniszterelnök szerint tárgyalni és megállapodásokat kötni lehet, azonban ezek nem térítik el céljától sem fenyegetéssel, sem pénzzel, sem pozitív vagy negatív sajtóval, és célja, hogy a Patrióták részt vehessenek Európa kormányzásában.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az alternatív politikai erőként jellemzett Patrióták megszülettek, megerősödtek és növekednek, ugyanakkor már nem elegendő pusztán nagynak lenniük, hanem fel kell készülniük Európa irányítására is.

Ezzel összefüggésben arra utalt, hogy a Fidesz 2010 előtt szisztematikusan készült Magyarország kormányzására, és hangsúlyozta a szaktudás, a jövőkép és a szakemberek szükségességét.

Végül írásában úgy összegzett, hogy a brüsszeli békés rendszerváltás jelenleg lehetetlennek vagy távolinak tűnhet, ugyanakkor példaként említette, hogy korábbi magyar politikai szereplők tapasztalatot szerezhettek hasonló folyamatokról. Úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli elit helyében nem lenne nyugodt.

Ha élne még Kádár János, Grósz Károly, Pozsgay Imre, Antall József vagy Horn Gyula, tudnának róla mesélni, milyen is volt, amikor legutóbb Orbán Viktor és társai rátették életüket a szabad Magyarország megteremtésére. Én nem lennék nyugodt a brüsszeli elit helyében

 – tette hozzá.

add-square Patrióta nagygyűlés

Orbán Viktor: Három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői! + videó

Patrióta nagygyűlés 10 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.