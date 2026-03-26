Civil segítség a patrióta közösségnek: Európa jövője a tét

A patrióta közösség szerepe felértékelődik

Az uniós politikai térben mára világosan elkülönülnek a jövőről alkotott víziók – szögezte le Tordai Máté. Majd kifejtette: az egyik oldal a nemzetállamok felszámolásában, az Európai Egyesült Államok megteremtésének kikényszerítésében látja a válaszokat, míg a másik oldal a nemzetek önrendelkezésére épülő együttműködésben.

A különbség nem technikai vita, hanem Európa, illetve alkotó nemzeteinek karakteréről és jövőjéről szóló sorskérdés.

Úgy vélekedett, hogy ezen összefüggésben a patrióta együttműködés és közös fellépés történelmi jelentőségű feladattá válik. Ahogyan arra beszédében a magyar miniszterelnök is utalt, a jelenlegi európai helyzet egy átmeneti állapot képét mutatja: a korábbi, balliberális dominanciájú erőviszonyok már megrendültek, az új struktúrák pedig még formálódnak. Az ilyen időszakok mindig fokozott felelősséget rónak azokra a szereplőkre, akik képesek irányt adni a folyamatoknak.