Civil segítség a patrióta közösségnek: Európa jövője a tét

A Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány elnöke, Tordai Máté rávilágított, hogy az uniós politikai térben mára világosan elkülönülnek a jövőről alkotott víziók: az egyik oldal a nemzetállamok felszámolásában, míg a másik a nemzetek önrendelkezésére épülő együttműködésben látja Európa jövőjét. A jelenlegi európai helyzet „átmeneti állapot”, ahol a korábbi erőviszonyok megrendültek, az új struktúrák pedig még formálódnak, ezért a patrióta közösség szerepe felértékelődik. Tordai Máté szerint „a tét nem kevesebb, mint a kontinens lelke és jövője”, a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány (PEuCET Alapítvány) pedig e felelősséget felismerve kíván szerepet vállalni a folyamatban.

Forrás: Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány2026. 03. 26. 21:55
Budapest olyan találkozónak adott otthont a közelmúltban, amely túlmutatott egy hagyományos politikai rendezvény keretein
Budapest olyan találkozónak adott otthont a közelmúltban, amely túlmutatott egy hagyományos politikai rendezvény keretein. Az I. Patrióta-nagygyűlésen Európa konzervatív-szuverenista politikai vezetői közös térben fogalmazták meg víziójukat a kontinens jövőjéről, világossá téve, hogy a patrióta gondolat immár nem elszigetelt nemzeti törekvés, hanem egy együttműködésben gondolkodó, tudatosan szerveződő, európai léptékű irányzat – olvasható a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány oldalán

Tordai Máté: A patrióta közösség szerepe felértékelődik

Az uniós politikai térben mára világosan elkülönülnek a jövőről alkotott víziók – szögezte le Tordai Máté. Majd kifejtette: az egyik oldal a nemzetállamok felszámolásában, az Európai Egyesült Államok megteremtésének kikényszerítésében látja a válaszokat, míg a másik oldal a nemzetek önrendelkezésére épülő együttműködésben. 

A különbség nem technikai vita, hanem Európa, illetve alkotó nemzeteinek karakteréről és jövőjéről szóló sorskérdés.

Úgy vélekedett, hogy ezen összefüggésben a patrióta együttműködés és közös fellépés történelmi jelentőségű feladattá válik. Ahogyan arra beszédében a magyar miniszterelnök is utalt, a jelenlegi európai helyzet egy átmeneti állapot képét mutatja: a korábbi, balliberális dominanciájú erőviszonyok már megrendültek, az új struktúrák pedig még formálódnak. Az ilyen időszakok mindig fokozott felelősséget rónak azokra a szereplőkre, akik képesek irányt adni a folyamatoknak. 

A patrióta közösség ma ilyen szereplővé válhat, megjelenítve azt az értékrendi alapot, amelyre Európa jövője biztonsággal épülhet.

Tordai Máté szerint ebben a munkában a civil szféra szerepe is megkerülhetetlen, hiszen a politikai törekvések sikere – és egyúttal tartóssága – mindig azon múlik, hogy kialakul-e mögöttük egy olyan széles társadalmi bázis, amely nemcsak támogatja, hanem érti és sajátjának érzi azokat. 

E kapcsolat megteremtése pedig a civil szervezetek feladata. Éppen ezért, azon európai civil vezetők részéről, akik hisznek a nemzetek Európája gondolatában, a patrióta együttműködés megerősítése nem csupán elvárt, hanem erkölcsi kötelesség is.

A tájékoztatás szerint a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány (PEuCET Alapítvány) e felelősséget felismerve kíván szerepet vállalni ebben a folyamatban. – Célunk, hogy intézményes keretet biztosítsunk az európai patrióta, konzervatív, zsidó-keresztény civil közösségek összefogásának, és partnerként kapcsolódjunk ahhoz a politikai munkához, amely a kontinens jövőjének méltó és értékalapú formálására irányul – fejtette ki Tordai Máté.

Európa jövője ma még nyitott kérdés, ám az utolsó pillanatban járunk, amikor még tehetünk azért, hogy a patriotizmus eszméje győzedelmeskedjen a föderalizmus uniformizáló nyomásával szemben. A tét nem kevesebb, mint a kontinens lelke és jövője

–  húzta alá a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány elnöke.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j3), Tom Van Grieken, a Flamand Érdek (Vlaams Belang) belga jobboldali párt elnöke (j2), Ainars Slesers, a Lettország az első párt elnöke (j), Matteo Salvini, a kormányzó olasz Liga párt elnöke, miniszterelnök-helyettes (j4), Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője (j5), Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője (j6), Martin Helme, az Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) elnöke (j7), Krzysztof Bosak, a lengyel Konföderáció tömörülés elnöke (j8) és Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke (j9) az 1. Patrióta-nagygyűlésen, a Millenárison 2026. március 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

