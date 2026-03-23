Budapesten a Patrióták, Európa új irányt vehet – percről percre

Hétfőn egész napos politikai esemény zajlik Budapesten: délelőtt az Országházban konferenciát tartottak a migrációról és a szuverenitásról, délután pedig a Millenárison kerül sor az I. Patrióta Nagygyűlés re. A rendezvény csúcspontja a nagygyűlés, ahol Orbán Viktor mellett olyan meghatározó európai politikusok lépnek színpadra, mint Marine Le Pen, Matteo Salvini vagy Santiago Abascal. A Magyar Nemzet percről percre követi az eseményeket.
Borítókép: Európa patriótái (Fotó: https://www.patriotanagygyules.hu/)
További Külföld híreink
Csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki – jelentette ki az Országgyűlés elnöke hétfőn az 1. Patrióta Nagygyűlés Országházban tartott eseményén mondott zárszavában.
Kövér László A döntés joga: migráció és szuverenitás címmel a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett – délután a Millenárison folytatódó – rendezvényen hangsúlyozta: noha 1989 után hosszú ideig azt akarták elhitetni az emberekkel, hogy
a történelem véget ért, kitört a béke és a liberális demokrácia örökké tartó kora,
napjaikban éppen ennek ellenkezdőjét tapasztalhatjuk.
Mi, mai európaiak, életünk legfontosabb döntése előtt állunk: megőrizzük utódaink számára Európát az otthonuknak, vagy hagyjuk otthontalanokká válni őket őseik szülőföldjén – mondta.
Ez mindennek a kulcskérdése, amelyre az előttünk álló időkben csak egyszer lehet rossz választ adni
– fogalmazott Kövér László, hangsúlyozva, hogy azért szerveződtek és vannak együtt az európai patrióták, mert a jó válaszokat talán külön-külön is meg tudják fogalmazni, de a válaszaikban foglaltakat csak együtt képesek megvalósítani.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
41 perce frissült 12:35
Bóka János: A tagállamoknak vissza kell venniük az ellenőrzést az Európai Unió intézményei felett
Az Európai Unió tagállamainak és az európai polgároknak vissza kell venniük az ellenőrzést az európai együttműködés és az Európai Unió intézményei felett
– jelentette ki a európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az I. Patrióta Nagygyűlésen az Országházban.
Bóka János arról beszélt: az Európai Unióban ma alkotmányos államcsíny zajlik, a tagállamok és az európai polgárok felhatalmazása hiányában, az uniós szerződések betűjével és szellemével ellentétben, aláásva a tagállamok alkotmányos berendezkedéseit és intézményeit. Európa válaszúthoz érkezett, és a tét Európa jövője és a nemzetek szuverenitása – szögezte le.
A miniszter a nemzeti szuverenitásra leselkedő veszélyek közül kettőt jelölt meg kiemelkedő jelentőségűként, hangsúlyozva, hogy mindkét veszély az unió intézményei felől érkezik: az egyik a „lopakodó hatáskörbővítés”, a másik az alkotmányos értékek és intézmények kisajátítása.
43 perce frissült 12:33
Gulyás Gergely: Európában többséget kell szereznünk a migráció problémájának megoldásához
Európában többséget kell szerezniük a Patrióta pártcsalád tagjainak, hogy a migráció problémája megoldható legyen
– hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az Országházban, az 1. Patrióta Nagygyűlés rendezvényén.
Kifejtette, a Patrióták ebben lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyik tesz is ez ügyben.
Nekünk, a Patriótáknak kell megerősödnünk
– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, az uniós migrációs paktum nem old meg semmit, nem mondja ki a külső határok védelmét, hanem válsághelyzetben felső határ nélkülivé váló migrációs kvótát ír elő.
A miniszter emellett érvelt, hogy a belépés előtt bírálják el a menedékért folyamodók kérelmét. Brüsszel csődöt mondott, de még büszke is arra, hogy csődöt mondott – jelentette ki Gulyás Gergely, hangsúlyozva, a migrációt illetően nem emberiességről, hanem az európai kultúra fennmaradásáról van szó.
1 órája frissült 12:09
Minden szem a Millenárisra szegeződik – Európa legnépszerűbb patrióta politikusai érkeznek hazánkba
Hétfőn ismét a józan ész és a hazaszeretet hangja hallatszik Budapesten. Az I. Patrióta Nagygyűlésen Európa vezető jobboldali, nemzeti elkötelezettségű politikusai sorakoznak fel Orbán Viktor mellett, hogy egy emberként üzenjék meg a világnak: nem kérünk a birodalmi diktátumokból, a nemzetek Európáját akarjuk!
A Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében megvalósuló esemény nem csupán egy politikai találkozó, hanem valóságos erődemonstráció.
A tét ugyanis hatalmas: meg tudjuk-e őrizni azt az Európát, amelyet őseink ránk hagytak, vagy hagyjuk, hogy a multikulturális utópiák és a brüsszeli központosítás végleg felszámolja identitásunkat.
A nyugati fősodor politikusai, elszakadva a választóiktól, olyan döntéseket hoznak, amelyek veszélyeztetik biztonságunkat, kultúránkat és gazdasági jövőnket. Ezzel szemben áll a patrióta alternatíva, amely világos és egyértelmű: a döntés joga a nemzetállamoké. Ezt a gondolatot járja körül a hétfő délelőtti program is, amelynek méltó helyszínéül szolgál az Országház.
A döntés joga: migráció és szuverenitás címet viselő konferencián a magyar kormányzat kulcsfigurái, köztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Gál Kinga, a Patrióták Európáért alelnöke világítanak rá a brüsszeli migrációs paktum veszélyeire és a nemzeti önrendelkezés fontosságára. A tanácskozást Kövér László, az Országgyűlés elnöke felszólalása zárja.
Ám a nap fénypontja vitathatatlanul a délutáni nagygyűlés lesz a Millenáris Parkban. Itt már nemcsak a szakmai diskurzus, hanem a politikai bajtársiasság és a közös európai jövőkép kerül a középpontba. A színpadon olyan vezetők váltják majd egymást, akiket a liberális fősodor ugyan folyamatosan támad, ám saját hazájukban milliók támogatását élvezik, mert mernek nemet mondani a brüsszeli diktátumokra.
Budapestre érkezik Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezéralakja, aki Franciaországban már bebizonyította, hogy a nemzeti érdekvédelem nem elszigeteltség, hanem hazafias kötelesség. Itt lesz Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, aki a határok védelmének kérlelhetetlen bajnoka és Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke, aki hazájában a baloldali túlkapások ellen küzd, szombaton a CPAC Hungary színpadán pedig Magyarországot méltatta.
A felszólalók sorát erősíti az Osztrák Szabadságpárt vezetője, Herbert Kickl és a holland Geert Wilders is – mindketten olyan politikusok, akik nem félnek nevén nevezni a problémákat, legyen szó iszlamizációról vagy az uniós bürokrácia túlhatalmáról.
A Patrióták Európáért frakció megalakulása tavaly nyáron alapjaiban rengette meg az Európai Parlament status quo-ját. A kezdetben tizenkét tagállam tizennégy pártját tömörítő szövetség pillanatok alatt a harmadik legnagyobb erővé vált Strasbourgban, bizonyítva, hogy van igény a valódi alternatívára. Azóta a frakció tovább bővült, a lengyel Konföderáció csatlakozásával immár nyolcvanhat képviselő dolgozik azon, hogy gátat szabjon a brüsszeli őrületnek. Ez a politikai formáció nem csupán egy frakció, hanem egy mozgalom, amely a Bécsi Kiáltvány szellemében utasítja el a lopakodó hatáskörelvonást és a föderalista Európai Egyesült Államok rémálmát.
1 órája frissült 12:00
Szentkirályi Alexandra: Ez a találkozó nem a véletlen műve, Orbán Viktornak köszönhető
Tudtátok, hogy Európa legnépszerűbb, legnagyobb politikusai nem Brüsszelbe, hanem Budapestre jönnek? – kezdte videóját Szentkirályi Alexandra. Hétfőn a Millenáris lesz Európa patrióta központja – tette hozzá.
Itt lesz velünk Marine Le Pen, Franciaország legnagyobb pártjának vezetője. Jön Matteo Salvini belügyminiszter, aki elsőként mondott Olaszországban nemet az illegális migrációra. És ott lesz Herbert Kickl is, aki ma egész Ausztria legnépszerűbb pártját vezeti – sorolta.
Ez a találkozó nem a véletlen műve. Ez Orbán Viktornak köszönhető, aki az elmúlt években megkerülhetetlen tényezővé tette Magyarországot a világtérképen
– hangsúlyozza.
Ő az, aki ma összefogja és egy asztalhoz ülteti Európa legerősebb szuverenista vezetőit. Ma Magyarország a szabadság és a józan ész szigete, amire mindenki figyel.
A mi példánkat követi a világ
– emelte ki.
Gyere és légy része te is. Találkozzunk március 23-án az első Patrióta Nagygyűlésen – zárta videóját Szentkirályi Alexandra.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
További Külföld hírekTovább az összes cikkhez
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!