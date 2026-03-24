Patrióták EurópáértBrüsszelOrbán Viktor

Orbán Viktor: Mi vagyunk Európa vezető ereje

Sorsdöntő választások előtt áll Magyarország és egész Európa: a Millenárison megrendezett I. Patrióta Nagygyűlésen a kontinens vezető szuverenista politikusai egy emberként álltak ki a magyar miniszterelnök és a nemzeti kormány mellett. Orbán Viktor beszédében világossá tette: a védekezés ideje lejárt, a patrióta erők célja immár a brüsszeli központ elfoglalása és az Európai Unió visszaterelése a józan ész útjára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 6:20
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Európa történelmében példátlan összefogás tanúja lehetett a budapesti közönség: a Patrióta Nagygyűlésen a nyugati világ legerősebb nemzeti pártjainak vezetői biztosították támogatásukról a magyar kormányfőt a közelgő választások előtt. A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra, aki beszédében nem csupán a hazai, de az európai politika következő éveinek irányvonalát is kijelölte.

Orbán Viktor szerint a Patrióták hamarosan átveszik Európa irányítását
Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt

– emlékeztetett a kormányfő, majd a jelenlévő szövetségesekre mutatva cáfolta a liberális fősodor vádjait, írja az Origo.

A miniszterelnök a diplomáciai finomkodást mellőzve, nyílt sisakkal hirdetett harcot.

Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását

– fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem föderációt, nem „egyre szorosabb uniót”, hanem a szuverén nemzetek szövetségét akarják létrehozni. A cél, hogy az évtized végére Európa nemzeti és konzervatív színekbe öltözzön.

A kormányfő kíméletlen látleletet adott a brüsszeli liberális elit teljesítményéről. Gazdasági csőd, energiaválság, elhibázott zöld átállás és a migráció kezelhetetlensége jellemzi a mostani vezetést. Külön kitért az ukrán uniós csatlakozás erőltetett tervére, amely szerinte nemcsak a háborút hozná be az Unióba, de gazdaságilag is tönkretenné a tagállamokat, adósságspirálba taszítva még az unokáinkat is. Ezzel szemben a Patrióták frakciója az egyetlen, amely taktikai megalkuvások nélkül képviseli az európai emberek valódi érdekeit.

Mi vagyunk Európa vezető ereje

– szögezte le a miniszterelnök.

A színpadon felszólaló európai vezetők egyöntetűen a remény és az erő szimbólumaként tekintenek Magyarországra. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője barátjának és harcostársának nevezte a magyar kormányfőt. Orbán Viktor és a magyarok úttörők, akik kikövezik az utat Európa politikai térképének átrajzolásához – hangsúlyozta. Le Pen szerint a magyarok április 12-én nemcsak magukért, hanem a kontinens jövőjéért is szavaznak, üzenetet küldve a brüsszeli technokratáknak.

Hasonlóan érzelmes beszédet mondott Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke. „A miniszterelnökötök egy oroszlán” – jelentette ki Wilders, aki szerint a „juhok vezette kontinensen” Orbán Viktor az egyetlen, aki emelt fővel mer járni.

A holland politikus Magyarországot világítótoronynak nevezte, amely bizonyítja: lehetséges megállítani a migrációt és az iszlamizációt, és lehetséges büszke, keresztény országnak maradni.

Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke is a biztonságot és a normalitást emelte ki, mint a magyar modell legnagyobb erényét. Míg Nyugaton az utcák egyre veszélyesebbek, addig Budapest a béke szigete. Salvini megköszönte a magyarok támogatását az ellene zajló politikai perek során, míg Abascal arra figyelmeztetett: Brüsszel bábokat akar ültetni a nemzeti kormányok helyére, de a magyaroknak nem szabad hagyniuk, hogy elvegyék tőlük az elért eredményeket.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

I. Patrióta-nagygyűlés: Magyarország egy büszke és szuverén nép ellenállásának jelképe az elnyomás ellen

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
