Orbán Viktor: Mi vagyunk Európa vezető ereje

Európa történelmében példátlan összefogás tanúja lehetett a budapesti közönség: a Patrióta Nagygyűlésen a nyugati világ legerősebb nemzeti pártjainak vezetői biztosították támogatásukról a magyar kormányfőt a közelgő választások előtt. A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra, aki beszédében nem csupán a hazai, de az európai politika következő éveinek irányvonalát is kijelölte.

Orbán Viktor szerint a Patrióták hamarosan átveszik Európa irányítását

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt

– emlékeztetett a kormányfő, majd a jelenlévő szövetségesekre mutatva cáfolta a liberális fősodor vádjait, írja az Origo.

A miniszterelnök a diplomáciai finomkodást mellőzve, nyílt sisakkal hirdetett harcot.

Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását

– fogalmazott.