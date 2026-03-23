Bayer Zsolt blogja

Salvini is kimondta a lényeget!

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

olaszország brüsszel orbán viktor Magyar Péter 2026. 03. 23. 15:24
Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte a budapesti CPAC Hungary Speciálon. Az olasz miniszterelnök-helyettes az Alapjogokért Központ rendezvényén aláhúzta, hogy Olaszország és Magyarország is támadások célpontja a határvédelem miatt, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy 

Brüsszel a demokráciára és a szabadságjogokra hivatkozik, miközben hallgat, amikor Zelenszkij Magyarországot és annak vezetőit életveszélyesen fenyegeti.

Szerinte Róma és Budapest ma a brüsszeli gépezetet megakasztó homokszem, Budapest pedig ennek a küzdelemnek április 12-én kulcsszereplője lesz.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőbeszédében kitért a mai nap legfrissebb botrányára, hogy Magyar Péter külügyese, Orbán Anita idegen államok szolgálataival játszik össze egy, a nyílt társadalom hálózatához bekötött baloldali „újságírón”, Panyi Szabolcson keresztül, többek között Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatása érdekében. Ahogy a főigazgató fogalmazott Salvini beszéde előtt: a magyar jobboldalnak szövetségesei vannak, a Tiszának pedig külföldi titkosszolgálati összefonódásai. 

– Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Péter mögött áll, de az igazi Európa és a világ Orbán Viktorral van

– hangsúlyozta Szánthó. 

A beszédeket követően a CPAC Hungary 2026 Speciál keretében mutatták be Matteo Salvini Árral szemben – az olasz csizma visszarúg című könyvét, amelyet az Alapjogokért Központ adott ki. 

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekUkrajna

Meddig tovább Zelenszkijjel?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekmese

A homokra épült mesevilág

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekFidesz

Dugd ki a fejed a pillanat börtönéből!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Finisben: a Fidesznek áll a zászló

A szerző további cikkei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekPatrióták

Andrej Babis üzent a Patriót-nagygyűlés résztvevőinek

Magyar Nemzet avatarja

A cseh kormányfő szerint Európának bizonyosságra van szüksége.

