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Lélekkel vezetett, szeretnivaló brunchozó az immár hét éve működő Klauzál utcai Grumpy

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Pont az ilyen lélekkel vezetett, személyességgel teli, szerethető helyek illenek a „pop” kategóriájú éttermek sorába.

Borbély Zsolt Attila
2026. 06. 14. 14:46
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Ispán Szilvia nem kezdőként vágott egy saját étterem megnyitásába, nyolc évet dolgozott hajón, szerzett tapasztalatot Jamie Oliver és Gennaro Contaldo mellett, majd hazajött és tizenhat évig töltötte be a nyitás óta nagy sikerrel működő, szakmai körökben is jó nevű Liszt Ferenc téri Menzának az üzletvezetői pozícióját.

A Grumpy nemzetközinek nevezhető konyhát visz, a kínált fogásokat a világ minden tájáról válogatta össze a séf, akinek arra is van ideje, hogy minden vendéghez legyen egy jó szava. Szerepel az étlapon kontinentális és superfood reggeli, debreceni, tojásvariációk, croissant-ok, amerikai palacsinták, szendvicsek, wrapek, saláták, néhány tartalmas főétel a naan-nal kínált csirke tikka masalatól a rakott krumplin át a lasagne-ig. Tartanak tányérdesszerteket és szezonális séfajánlatot is. 

A csapon Soproni Ászok kapható Grumpy néven, a borok is ezt a nevet viselik, de ha valaki rákérdez, megtudhatja, hogy két remek kispincészetnek, Riczu Tamásnak és Légli Gézának, a Kislaki Manufaktúrának a borait mérik ki. Van néhány minőségi habzó tételük is. A tömények zöme a prémium szegmensbe tartozik, megelégedésünkre szolgált a hideg jázmintea és a szegfűszeges limonádé is. A brunch-műfajhoz képest kifejezetten impozáns a koktélválaszték. 

 

Egy tapas-válogatást rendeltünk elsőre, amit szépen tálaltak, jobbacska kenyérrel kísérve. A Serrano sonka valójában fekete erdei volt, rá is kérdeztem erre, megtudtam, hogy ki fogják javítani az étlapon, csak erre még nem került sor. A kecskesajt kiváló, kértem hozzá olívaolajat, kaptunk is pici tégelyben jó minőségűt, továbbá balzsamecetet és balzsamecet-koncentrátumot, valamint só- és borsdarálót. A hummusz és a guacamole ízletes, állagra is megnyerő, nagyon értékeltük, hogy kérésre hoztak zöld koriandert, ami egyébként jól passzolt az ízletes thai csirkéhez is. 

 

Másik főételünket, a nevében Gennaro Contaldo-t idéző, padlizsánnal, cukkinivel, paprikával, fokhagymával, hagymával fóliában sült brazinot is a nyári séfajánlatból választottuk. A fogás örömünkre szolgált, adta mindazt, amit adhatott. A túrógombócot nem helyben készítik, itt csak kifőzik, amúgy jó ízű, házi morzsába forgatják jól eltalált, édesített tejfellel és szezonális gyümölcsökkel tálalják. 

 

A Grumpyt a tavaly ősszel hosszabb szünet után ismét megjelent Gault-Millau kalauz a „pop” kategóriába sorolta. És igen, pont az ilyen lélekkel vezetett, személyességgel teli, szerethető helyek illenek ebbe a csoportba. 

A képek a szerző felvételei

Grumpy

Budapest, Klauzál u. 34.

Telefonszám: + 36 30 734 3434

Honlap: https://grumpybudapest.hu

E-mail-cím: [email protected]

 

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