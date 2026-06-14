Lélekkel vezetett, szeretnivaló brunchozó az immár hét éve működő Klauzál utcai Grumpy

Ispán Szilvia nem kezdőként vágott egy saját étterem megnyitásába, nyolc évet dolgozott hajón, szerzett tapasztalatot Jamie Oliver és Gennaro Contaldo mellett, majd hazajött és tizenhat évig töltötte be a nyitás óta nagy sikerrel működő, szakmai körökben is jó nevű Liszt Ferenc téri Menzának az üzletvezetői pozícióját.

A Grumpy nemzetközinek nevezhető konyhát visz, a kínált fogásokat a világ minden tájáról válogatta össze a séf, akinek arra is van ideje, hogy minden vendéghez legyen egy jó szava. Szerepel az étlapon kontinentális és superfood reggeli, debreceni, tojásvariációk, croissant-ok, amerikai palacsinták, szendvicsek, wrapek, saláták, néhány tartalmas főétel a naan-nal kínált csirke tikka masalatól a rakott krumplin át a lasagne-ig. Tartanak tányérdesszerteket és szezonális séfajánlatot is.

A csapon Soproni Ászok kapható Grumpy néven, a borok is ezt a nevet viselik, de ha valaki rákérdez, megtudhatja, hogy két remek kispincészetnek, Riczu Tamásnak és Légli Gézának, a Kislaki Manufaktúrának a borait mérik ki. Van néhány minőségi habzó tételük is. A tömények zöme a prémium szegmensbe tartozik, megelégedésünkre szolgált a hideg jázmintea és a szegfűszeges limonádé is. A brunch-műfajhoz képest kifejezetten impozáns a koktélválaszték.

Egy tapas-válogatást rendeltünk elsőre, amit szépen tálaltak, jobbacska kenyérrel kísérve. A Serrano sonka valójában fekete erdei volt, rá is kérdeztem erre, megtudtam, hogy ki fogják javítani az étlapon, csak erre még nem került sor. A kecskesajt kiváló, kértem hozzá olívaolajat, kaptunk is pici tégelyben jó minőségűt, továbbá balzsamecetet és balzsamecet-koncentrátumot, valamint só- és borsdarálót. A hummusz és a guacamole ízletes, állagra is megnyerő, nagyon értékeltük, hogy kérésre hoztak zöld koriandert, ami egyébként jól passzolt az ízletes thai csirkéhez is.

Másik főételünket, a nevében Gennaro Contaldo-t idéző, padlizsánnal, cukkinivel, paprikával, fokhagymával, hagymával fóliában sült brazinot is a nyári séfajánlatból választottuk. A fogás örömünkre szolgált, adta mindazt, amit adhatott. A túrógombócot nem helyben készítik, itt csak kifőzik, amúgy jó ízű, házi morzsába forgatják jól eltalált, édesített tejfellel és szezonális gyümölcsökkel tálalják.