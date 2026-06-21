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A Zazie étterem továbbra is a BudaPart kulináris ékköve

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A Kopaszi-öböl, akárcsak a Római part, kulináris szempontból is sok izgalmat ígér, az utóbbi években e téren igencsak felfejlődött.

Borbély Zsolt Attila
2026. 06. 21. 16:31
Forrás: A szerző felvétele
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Versenyeredményei is impozánsak: Czifray versenysorozat ezüst fokozat; 2018 Bocuse d’Or 4.; 2020 Bocuse d’Or 3. heyezett, plusz legjobb csapatmunka és legjobb hústál; 2022 Luxemburgi Kulináris Világbajnokságon 4.hely (lásd itt).

Hadd idézzek egy interjút, ami még az Adam bisztrós időszakban készült: „Én a hagyományban hiszek, és nagyon büszke vagyok a magyar konyhára. Sokan mennek a különböző, főleg ázsiai fúziók felé, de én az ízes, tradicionális vonalat képviselem. Jó alapanyagok, jó fűszerezés, paprika, jó kenyér, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Attól lesz jó egy magyar étel, hogy elsajátítjuk a technikát az elkészítéséhez és magas minőségű alapanyagokkal dolgozunk.”

Ezt láthattuk visszaköszönni az említett bisztró, a Tati, valamint a Zazie kínálatában, melyből nem hiányzik a hortobágyi palacsinta, amit csepegtetett tejfellel és szalonnapörccel tálalnak, a gulyásleves, a sertésszűz bakonyi mártással, a marhapofapörkölt s a túrógombóc. 

A szerző felvétele

Ottjártunk idején, 2026 júniusában a séfajánlatban szerepelt a tojásos galuska, s a lecsó is, amit kolbásszal és tojással kínáltak. 

A hagyományos magyar konyha fogásait nemzetközi, valamint különböző etnikai konyhák nemzetközivé lett népszerű fogásai egészítik ki a hummusztól a burgeren át a pasta-kig. 

A szerző felvétele

Az italkínálat is színvonalas, legyen szó borról, koktélokról, töményekről, vagy akár sörökről. 

A szerző felvA szerző felvételeétele

Indításnak padlizsánkrémet rendeltünk, mely könnyed volt, üde, selymes, homogén, jól harmonizált vele a turbolyapesto s a marokkói citrom. 

 

Csúcsminőségű kovászos kenyérből készítenek hozzá pirítóst, akárcsak a tojásgéllel és fokhagymával, illetve krémes sárgájú főtt tojással (oeuf mollet) felszolgált, jól ízesített bélszíntatár mellé. 

A szerző felvétele

A lazac szaftos, a vadbrokkoli roppanós, akárcsak a pisztáciás saláta, mindkettő remek társ a főelemhez. 

A szerző felvétele

A somlói-átirat katartikus. A szaftos piskótaréteget magas minőségű csokiból készült ganache fedi, tetején vaníliás mascarponekrém kandírozott naranccsal és dióval. Egyike volt legjobb újragondolásoknak, amit kóstoltam valaha, esztétikára is több, mint meggyőző.

A szerző felvétele

Pazar ebédet ettünk ismét a Zazie-ban, mely vita felett a környék kulináris ékköve a séfváltás után is. Nem véletlen, hogy két Gault-Millau sapkával és Michelin-ajánlással rendelkeznek. 

 

Elérhetőségek:

Zazie bistro&bar

Budapest, Dombóvári út 28., MOL Campus, földszint

Telefonszám: +36 70 453 2500

Honlap: https://zaziebistro.hu/

E-mail-cím: [email protected]

 

 

               
       
       
       

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