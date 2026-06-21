A Zazie étterem továbbra is a BudaPart kulináris ékköve

Versenyeredményei is impozánsak: Czifray versenysorozat ezüst fokozat; 2018 Bocuse d’Or 4.; 2020 Bocuse d’Or 3. heyezett, plusz legjobb csapatmunka és legjobb hústál; 2022 Luxemburgi Kulináris Világbajnokságon 4.hely (lásd itt).

Hadd idézzek egy interjút, ami még az Adam bisztrós időszakban készült: „Én a hagyományban hiszek, és nagyon büszke vagyok a magyar konyhára. Sokan mennek a különböző, főleg ázsiai fúziók felé, de én az ízes, tradicionális vonalat képviselem. Jó alapanyagok, jó fűszerezés, paprika, jó kenyér, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Attól lesz jó egy magyar étel, hogy elsajátítjuk a technikát az elkészítéséhez és magas minőségű alapanyagokkal dolgozunk.”

Ezt láthattuk visszaköszönni az említett bisztró, a Tati, valamint a Zazie kínálatában, melyből nem hiányzik a hortobágyi palacsinta, amit csepegtetett tejfellel és szalonnapörccel tálalnak, a gulyásleves, a sertésszűz bakonyi mártással, a marhapofapörkölt s a túrógombóc.

A szerző felvétele

Ottjártunk idején, 2026 júniusában a séfajánlatban szerepelt a tojásos galuska, s a lecsó is, amit kolbásszal és tojással kínáltak.

A hagyományos magyar konyha fogásait nemzetközi, valamint különböző etnikai konyhák nemzetközivé lett népszerű fogásai egészítik ki a hummusztól a burgeren át a pasta-kig.