A Mák-élmény dióhéjban: inventivitás, gasztronómiai sziporkázás, otthonosság, személyesség

Mindezt figyelembe véve nincs mit csodálkozni azon, hogy a felső szegmensben hatalmas a fluktuáció, nagyon sok jó hely húzza le a rolót, van, amelyik pár év, van amelyik pár évtized után. Ha felütjük az Alexandra étteremkalauz 15 évvel ezelőtti kiadását, azt láthatjuk, hogy az érdemleges helyek – ezek akkor mindössze 59-en voltak, a mai kb. 200-al szemben – több, mint fele megszűnt. Olyan remek egységekről beszélünk, mint a Bernát Dániel fémjelezte U26, a Nicholas Delgadoval induló Mix, a mindvégig Pethő Balázs irányította Csalogány26, a magyar vendéglátás rendszereken átívelő állócsillaga, a Bicsár Attila tehetségét dicsérő Alabárdos, Bíró Lajos örömkonyhája, a Bock bisztró, az akkor még az alapító Takács Lajos jegyezte Olimpia, a Viharsarok legjobbja, a két Csaba, Gabnai és Palotai működtette Brill bisztró s még hosszan sorolhatnám.

Öröm látni viszont, hogy vannak nagy túlélők, mint például a kilencvenes évek végén induló Arany kaviár, a 2008-ban startoló Costes és a Babel, a 2010-es alapítású Nobu, vagy az ugyanakkor induló Mák.

Nézzük most ezutóbbit! A Mák mai arca fokozatosan alakult ki, eredetileg újragondolt magyar fogásokra alapozott a hely, Huszár Krisztián konyhafőnöksége mellett. Sokakat meglepett, amikor az azóta szép karriert befutott séf távozása után egy 22 éves ifjú tehetség, Mizsei János került a konyha élére. Aki viszont nemcsak megállta helyét, hanem fokozatosan a maga képére formálta az egész éttermet, a szó legszorosabb értelmében.

A Costes Grouphoz való két évvel ezelőtti csatlakozás lehetővé tett egy dizájnváltást, aminek szerves része az a tudatosan követett cél, hogy a vendég úgy érezze, mintha a séf a saját otthonában fogadná őt. (Érdemes egy pillantást vetni a csoport honlapjára, meglepetések érhetik még az ujjukat a magyar vendéglátás ütőerén tartó gasztro-rajongókat is. Az ember nem szívesen kérkedik a tudatlanságával, de az igazság az, hogy fogalmam nem volt arról, hogy a Hoppá és a Kismező is az ő portfóliójukba tartozik.)