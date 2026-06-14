Borítókép: Illusztráció (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)
Az M7-esen műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, az M3-ast lezárták baleset miatt
Jelentős torlódások alakultak ki vasárnap az ország több pontján. Az M1-es autópályán munkálatok miatt több kilométeres kocsisor várakozik, az M3-ason baleset miatt teljes pályazárt rendeltek el, míg az M7-esen egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást.
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