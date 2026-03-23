Orbán Viktor: Három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői! + videó

Az I. Patrióta-nagygyűlés legfontosabb felszólalója Orbán Viktor volt. A miniszterelnök új videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben felidézte beszédének egyik kulcspontját, amely arról szólt, hogy a Patrióták át fogják venni az Európai Unió irányítását. Orbán Viktor legújabb videójában pillanatképeket mutatott a rendezvényről és a felszólalókról, majd hangsúlyozta: három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 18:31
Orbán Viktor irányt szabott a patrióta erők számára Forrás: MTI
A Millenárison rendezett Patrióta-nagygyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra, aki irányt szabott a magyar és az európai patrióta erők számára. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban felidézte a legfontosabb pillanatokat, köztük Marine Le Pen, Matteo Salvini, Santiago Abascal és Geert Wilders felszólalását. A miniszterelnök kijelentette: három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői.

Orbán Viktor a beszédében kijelölte az irányt:

Át akarjuk venni az Európai Unió irányítását, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Nem akarunk föderációt – szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk. 

Azt is hozzátette, hogy azt akarják, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. 

Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői

– hangsúlyozta. 

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az európai politikai helyzet blokkolt. 

2024-ben megalakultak a Patrióták, kihívtuk a főáramú elitet, és ez a küzdelem patthelyzetet eredményezett. A brüsszeli liberális globális elit kudarcai nyilvánvalóak. Gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Greendeal totális kudarc, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság, a brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb. A másik oldalon ott vagyunk mi, az erősödő patrióták

– fejtette ki. Mint mondta, a Patrióták frakciója az Európai Parlamentben fantasztikusan teljesít. – Ti vagytok az első igazi ellenzéki, a mainstreammel erőt szembeszegezni képes formáció – fogalmazott. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond az 1. Patrióta-nagygyűlésen, a Millenárison 2026. március 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Salvini is kimondta a lényeget!

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
