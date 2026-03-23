Orbán Viktor: Három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői! + videó

A Millenárison rendezett Patrióta-nagygyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra, aki irányt szabott a magyar és az európai patrióta erők számára. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban felidézte a legfontosabb pillanatokat, köztük Marine Le Pen, Matteo Salvini, Santiago Abascal és Geert Wilders felszólalását. A miniszterelnök kijelentette: három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői.

Orbán Viktor a beszédében kijelölte az irányt:

Át akarjuk venni az Európai Unió irányítását, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek szövetsége. Nem akarunk föderációt – szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk.

Azt is hozzátette, hogy azt akarják, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon.