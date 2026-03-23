Orbán Viktor a Patrióta Nagygyűlésen: Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását

A budapesti I. Patrióta Nagygyűlés legfontosabb eseménye Orbán Viktor beszéde, amely a rendezvény csúcspontját jelenti. A miniszterelnök felszólalását kiemelt figyelem övezi.

Beszéde elején Orbán Viktor elmondta, Európa történetében először és éppen Budapesten gyűlnek össze a patrióta pártok képviselői, hogy egy közös kiáltványban kiálljanak az európai nemzetek és az európai szabadság mellett. „Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, világos terveik vannak.

Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását

– emelte ki a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte:

El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan Uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk.

Mint mondta, azt akarják, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon. „Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az Európai Unió történetében, akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői” – tette hozzá. Mint mondta, a Patrióták valójában Európa lelkéért harcolnak. „És mi kedves barátaim, ennek a nagy küzdelemnek a politikai frontvonalában dolgozunk. Mi olyan politikusok vagyunk, mindenki, akit itt láttak ezen a színpadon, akik bíznak a saját népükben” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, korábban azt gondolták, hogy ez elválasztja őket, de rájöttek, hogy „ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk, nemzetieknek is nemzetközi keretben kell szerveződnünk”.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az európai politikai helyzet blokkolt.

2024-ben megalakultak a Patrióták, kihívtuk a főáramú elitet, és ez a küzdelem patthelyzetet eredményezett. A brüsszeli liberális globális elit kudarcai nyilvánvalóak. Gazdasági csőd, zuhanóipar, a Greendeal totális kudarc, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság, a brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb. A másik oldalon ott vagyunk, mi az erősödő patrióták

– fejtette ki. Mint mondta, a Patrióták frakciója az Európai Parlamentben fantasztikusan teljesít. „Ti vagytok az első igazi ellenzéki, a mainstreammel erőt szembeszegezni képes formáció” – fogalmazott.

Mi vagyunk az egyetlen frakció az Európai Parlamentben, amely kompromisszumok, taktikai engedmények nélkül a brüsszeli, mérgező euróblablát mellőzve azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke. Méretre még nem, de a józan észt és a népeinkhez való hűség tekintetében már most mi vagyunk Európa vezető ereje

– emelte ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a brüsszeli baloldal gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát az unióba, ami azonban lehetetlen.

Ez behozza a háborút az Európai Unióba, ez az európai gazdák és az európai emberek elárulása lenne. Ukrajna tagsága elviselhetetlen pénzügyi terhet tenne a tagállamok vállára. Már most nagy a baj, az Uniónak nincs pénze, még saját magára sem, közben Ukrajna érdekében euró százmilliárdos hiteleket vesz fel, és ezzel adósságspirálba rántja a tagállamokat, ha hagyjuk, még a gyerekeink is fizetni fogják ennek a terheit

– emelte ki, és hozzátette, ilyen veszélyek közepette nagyobb szükség van Európában patrióta vezetőkre, mint valaha.

Barátaim, mindenhol előre fogunk törni. Úgy érkezünk meg 2029-re az európai választásokra, hogy akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát

– zárta beszédét Orbán Viktor.