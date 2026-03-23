A Patrióta pártcsalád tagjainak többséget kell szerezniük Európában a migráció problémájának megoldásához

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: patrióták a migrációs helyzet megoldásának kérdésében lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyik tesz is ez ügyben.

Európában többséget kell szerezniük a Patrióta pártcsalád tagjainak, hogy a migráció problémája megoldható legyen – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az Országházban, az 1. Patrióta Nagygyűlés rendezvényén (Forrás: Facebook)

Nekünk, a Patriótáknak kell megerősödnünk

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, az uniós migrációs paktum nem old meg semmit, nem mondja ki a külső határok védelmét, hanem válsághelyzetben felső határ nélkülivé váló migrációs kvótát ír elő.

A miniszter emellett érvelt, hogy a belépés előtt bírálják el a menedékért folyamodók kérelmét. Brüsszel csődöt mondott, de még büszke is arra, hogy csődöt mondott

– jelentette ki Gulyás Gergely, hangsúlyozva, a migrációt illetően nem emberiességről, hanem az európai kultúra fennmaradásáról van szó. Azt hangsúlyozta: az Európai Unió lakosságának tizede nem Európában született, ez hatvanszázalékos növekedés a 2010-es adathoz képest, a 27 tagállam közül 16-ban ennél is magasabb ez a ráta, holott másfél évtizede még csak négy volt az ilyen államok száma. Megjegyezte: az európai államok társadalmai folyamatosan öregszenek el, míg a kontinens muszlim lakossága átlagosan 13 évvel fiatalabb és meglehetősen magas a termékenységi rátája. A nyugat-európai adatokat sorolva Gulyás Gergely kiemelte: azoktól eltérőek térségünk társadalmainak problémái; ennek okaként azt említette, hogy a kommunizmus idején lehetőség se lett volna ilyen beáramlásra, a 2015-ös hullámra pedig Magyarország és kormánya határozottan nemet tudott mondani. Mint mondta, a közép-európai társadalmak egyelőre megmenekültek ettől a tömeges migrációtól, majd arról beszélt, hogy a kontinens nyugati felén olyan kormányoknak kellene hatalomra kerülniük, amelyek hatékonyan kitoloncolják az országukban jogellenesen tartózkodó migránsokat, valamint képesek integrálni a többségi társadalomba a jogszerűen az országba érkezetteket.