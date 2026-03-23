MagyarországGulyás GergelyPatrióták

A Patrióta pártcsalád tagjainak többséget kell szerezniük Európában a migráció problémájának megoldásához

Európában többséget kell szerezniük a Patrióta pártcsalád tagjainak, hogy a migráció problémája megoldható legyen – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az Országházban, az 1. Patrióta Nagygyűlés rendezvényén. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy az Európai Unió tagállamainak és az európai polgároknak vissza kell venniük az ellenőrzést az európai együttműködés és az Európai Unió intézményei felett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 13:16
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: patrióták a migrációs helyzet megoldásának kérdésében lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyik tesz is ez ügyben. 

Nekünk, a Patriótáknak kell megerősödnünk

 – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, az uniós migrációs paktum nem old meg semmit, nem mondja ki a külső határok védelmét, hanem válsághelyzetben felső határ nélkülivé váló migrációs kvótát ír elő.

A miniszter emellett érvelt, hogy a belépés előtt bírálják el a menedékért folyamodók kérelmét. Brüsszel csődöt mondott, de még büszke is arra, hogy csődöt mondott

– jelentette ki Gulyás Gergely, hangsúlyozva, a migrációt illetően nem emberiességről, hanem az európai kultúra fennmaradásáról van szó. Azt hangsúlyozta: az Európai Unió lakosságának tizede nem Európában született, ez hatvanszázalékos növekedés a 2010-es adathoz képest, a 27 tagállam közül 16-ban ennél is magasabb ez a ráta, holott másfél évtizede még csak négy volt az ilyen államok száma. Megjegyezte: az európai államok társadalmai folyamatosan öregszenek el, míg a kontinens muszlim lakossága átlagosan 13 évvel fiatalabb és meglehetősen magas a termékenységi rátája. A nyugat-európai adatokat sorolva Gulyás Gergely kiemelte: azoktól eltérőek térségünk társadalmainak problémái; ennek okaként azt említette, hogy a kommunizmus idején lehetőség se lett volna ilyen beáramlásra, a 2015-ös hullámra pedig Magyarország és kormánya határozottan nemet tudott mondani. Mint mondta, a közép-európai társadalmak egyelőre megmenekültek ettől a tömeges migrációtól, majd arról beszélt, hogy a kontinens nyugati felén olyan kormányoknak kellene hatalomra kerülniük, amelyek hatékonyan kitoloncolják az országukban jogellenesen tartózkodó migránsokat, valamint képesek integrálni a többségi társadalomba a jogszerűen az országba érkezetteket.

Fontosnak nevezte, hogy munka nélkül ne adjanak szociális ellátást a munkaképes korú migránsoknak, hangsúlyozva, amíg ezt nem teszik meg, „addig Nyugat-Európa nem tud megmenekülni a migrációtól”. Gulyás Gergely a demográfia mutatók alakulását nevezte a kontinens legfőbb problémájának, kiemelve, hogy egymagában a politika nem tudja formálni a társadalmi szemléletet, a családokkal kapcsolatos közfelfogást, a tudatipar partnerré tétele nélkül egy széles körű családtámogatási rendszer is csak részben lehet eredményes.

Ha egy társadalom nem képes magát fenntartani, annak tragikus következményei lesznek demográfiai értelemben

– fogalmazott a miniszter, akit az MTI idézett.

Vissza kell venni az ellenőrzést az Európai Unió intézményei felett

Az Európai Unió tagállamainak és az európai polgároknak vissza kell venniük az ellenőrzést az európai együttműködés és az Európai Unió intézményei felett

– jelentette ki a európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az I. Patrióta Nagygyűlésen az Országházban.

Bóka János hangsúlyozta: az Európai Unióban ma alkotmányos államcsíny zajlik, a tagállamok és az európai polgárok felhatalmazása hiányában, az uniós szerződések betűjével és szellemével ellentétben, aláásva a tagállamok alkotmányos berendezkedéseit és intézményeit. 

Európa válaszúthoz érkezett, és a tét Európa jövője és a nemzetek szuverenitása

– szögezte le. A miniszter a nemzeti szuverenitásra leselkedő veszélyek közül kettőt jelölt meg kiemelkedő jelentőségűként, hangsúlyozva, hogy mindkét veszély az unió intézményei felől érkezik: az egyik a „lopakodó hatáskörbővítés”, a másik az alkotmányos értékek és intézmények kisajátítása.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
