Tudtátok, hogy Európa legnépszerűbb, legnagyobb politikusai nem Brüsszelbe, hanem Budapestre jönnek? – kezdte videóját Szentkirályi Alexandra. Hétfőn a Millenáris lesz Európa patrióta központja – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra szerint Orbán Viktor fogja össze Európa patrióta vezetőit (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Itt lesz velünk Marine Le Pen, Franciaország legnagyobb pártjának vezetője. Jön Matteo Salvini belügyminiszter, aki elsőként mondott Olaszországban nemet az illegális migrációra. És ott lesz Herbert Kickl is, aki ma egész Ausztria legnépszerűbb pártját vezeti – sorolta.

Ez a találkozó nem a véletlen műve. Ez Orbán Viktornak köszönhető, aki az elmúlt években megkerülhetetlen tényezővé tette Magyarországot a világtérképen

– tette hozzá.

Ő az, aki ma összefogja és egy asztalhoz ülteti Európa legerősebb szuverenista vezetőit. Ma Magyarország a szabadság és a józan ész szigete, amire mindenki figyel.

A mi példánkat követi a világ

– emelte ki.

Gyere és légy része te is. Találkozzunk március 23-án az első Patrióta Nagygyűlésen – zárta videóját Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Katona Tibor)