Kövér LászlóvédelemEurópa

Kövér László: Csak együtt tudjuk megvédeni Európát

Csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki – jelentette ki az Országgyűlés elnöke hétfőn az 1. Patrióta Nagygyűlés Országházban tartott eseményén mondott zárszavában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 13:07
Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyilatkozik a közmédiának a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Nagyvenyimben 2026. március 3-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Kövér László A döntés joga: migráció és szuverenitás címmel a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett – délután a Millenárison folytatódó – rendezvényen hangsúlyozta: noha 1989 után hosszú ideig azt akarták elhitetni az emberekkel, hogy 

a történelem véget ért, kitört a béke és a liberális demokrácia örökké tartó kora,

 napjaikban éppen ennek ellenkezdőjét tapasztalhatjuk.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a kormánypártok országjárásának nagykanizsai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Medgyaszay Házban 2026. március 20-án
Kövér László, az Országgyűlés elnöke a kormánypártok országjárásának nagykanizsai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Medgyaszay Házban 2026. március 20-án Fotó: MTI/Varga György

Mi, mai európaiak, életünk legfontosabb döntése előtt állunk: megőrizzük utódaink számára Európát az otthonuknak, vagy hagyjuk otthontalanokká válni őket őseik szülőföldjén – mondta.

Ez mindennek a kulcskérdése, amelyre az előttünk álló időkben csak egyszer lehet rossz választ adni

 – fogalmazott Kövér László, hangsúlyozva, hogy azért szerveződtek és vannak együtt az európai patrióták, mert a jó válaszokat talán külön-külön is meg tudják fogalmazni, de a válaszaikban foglaltakat csak együtt képesek megvalósítani.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyilatkozik a közmédiának a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Nagyvenyimben 2026. március 3-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
