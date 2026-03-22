Orbán Viktor toronymagasan megnyerte a hetet

„A hét, amikor Orbán Viktor az országjárásával letarolt mindent” – foglalta össze Facebook-oldalán az elmúlt napokat Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet elemzője, aki öt pontban értékelte a mögöttünk hagyott politikai hetet, és úgy látja: a kampány hajrájára egyértelműen a kormánypártok kerültek fölénybe.

Az elemző szerint a hét legfontosabb fejleménye Orbán Viktor országjárása volt, amely hétfőn Kaposváron indult, majd Hódmezővásárhelyen zárult. Deák Dániel kiemelte:

minden állomáson hatalmas tömegek fogadták a miniszterelnököt, a rendezvények rendre megtöltötték a városok főtereit, ami szerinte a jobboldali mozgósítás erejét mutatja.

Ezzel párhuzamosan – folytatta – a Tisza Párt oldalán egyre erősebb feszültség érzékelhető. Az elemző úgy látja, Magyar Péter kommunikációja is ezt tükrözi: folyamatosan támadja az országjárást, és egyre élesebb állításokat fogalmaz meg. Deák Dániel szerint az olyan kijelentések, mint az „ázsiai statiszták” emlegetése vagy a provokátorok megjelenése, azt jelzik, hogy a politikus egyre nehezebb helyzetben érzi magát.

Orbán Viktor kiállt a magyarok mellett

A nemzetközi térben is fontos fejlemény történt a héten: Orbán Viktor az uniós csúcson vétózott, és az elemző értékelése szerint ezzel határozottan kiállt a magyar érdekek mellett.

A hét másik kiemelt eseménye a CPAC Hungary volt, amelyen a világ több pontjáról érkeztek patrióta politikusok és közéleti szereplők Budapestre.

Az elemző szerint ez azt mutatja, hogy Orbán Viktor nemzetközi szinten is meghatározó szereplő, és politikája széles körben visszhangra talál.

Végül Deák Dániel egy friss közvélemény-kutatásra is hivatkozott, amely a Fidesz erősödését mutatja. Úgy véli,

a Békemenet lendületet adott a jobboldalnak, ami kedvező helyzetet teremt a választások előtti hetekben.

Hangsúlyozta ugyanakkor: a kampány hajrájában a mozgósítás továbbra is kulcskérdés marad. Összegzésként az elemző úgy fogalmazott: ezt a hetet „toronymagasan” Orbán Viktor nyerte, ami szerinte meghatározhatja a választási verseny végkimenetelét is.